Macron i Le Pen w II turze. Wstępne wyniki wyborów prezydenckich we Francji

Emmanuel Macron wygrał I turę wyborów prezydenckich we Francji, osiągając wynik 27,4 proc. Z kolei Marine Le Pen uzyskała 25,54 proc. - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos po zliczeniu blisko 38 mln głosów.

Wybory prezydenckie we Francji jak co pięć lat elektryzowały nie tylko osoby zamieszkałe nad Sekwaną, ale i sporą część Europy i Świata. W tym roku odbywały się w cieniu wojny w Ukrainie, co nie pozostawało bez wpływu na kampanię wyborczą.

Wybory prezydenckie we Francji. Macron i Le Pen w II turze

O stanowisko ubiegało się 12 kandydatów. Faworytami byli walczący o reelekcję Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen. I najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydawało się to, że oboje przejdą do drugiej tury wyborów, która została zaplanowana na 24 kwietnia.

Według sondażowych wyników exit poll urzędujący prezydent uzyskał 27,4 proc. głosów, natomiast na jego główną rywalkę zagłosowało 25,54 proc. wyborców. Oznaczało to niecałe 3 pkt proc. przewagi. Wyników podały Instytut Elabe i SFR dla stacji BFM TV.

Według exit poll trzecie miejsce zajął szef Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon z 21,4 proc. głosów. Na kolejnych miejscach uplasowali się w niedzielę prawicowy publicysta Eric Zemmour z 6,9 proc. głosów oraz republikanka Valerie Pecresse - 4,8 proc. poparcia.

Wybory prezydenckie we Francji: Znamy wstępne wyniki

- Nie łudźcie się, nic nie jest przesądzone - podkreślił Macron w hali w Porte de Versailles w Paryżu „debata, którą będziemy mieć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jest decydująca dla naszego kraju i Europy” – dodał prezydent.

- W tym decydującym dla przyszłości narodu momencie nic nie powinno być takie, jak dawniej. Dlatego chcę dotrzeć do tych, którzy chcą pracować dla Francji. Jestem gotów wymyślić coś nowego, aby pogodzić różne przekonania i wrażliwości, aby razem pracować w służbie naszego narodu – zadeklarował Macron.

RadioZET.pl/PAP/IPSOS