Emmanuel Macron wygrał I turę wyborów prezydenckich we Francji, osiągając wynik ok. 28 proc. O to, kto będzie rywalem urzędującego prezydenta, biją się kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen oraz skrajnie lewicowy Jean-Luc Melenchon.

Wybory prezydenckie we Francji jak co pięć lat elektryzowały nie tylko osoby zamieszkałe nad Sekwaną, ale i sporą część Europy i Świata. W tym roku odbywały się w cieniu wojny w Ukrainie, co nie pozostawało bez wpływu na kampanię wyborczą.

Wybory prezydenckie we Francji. Macron i Le Pen w II turze

O stanowisko ubiegało się 12 kandydatów. Faworytami byli walczący o reelekcję Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen. I najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydawało się to, że oboje przejdą do drugiej tury wyborów, która została zaplanowana na 24 kwietnia.

Według sondażowych wyników exit poll, urzędujący prezydent uzyskał 28,5 proc. głosów, natomiast na jego główną rywalkę zagłosowało 24,2 proc. wyborców. Oznaczało to ponad 4 pkt proc. przewagi. Wyników podały Instytut Elabe i SFR dla stacji BFM TV z godz. 20, tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Według exit poll trzecie miejsce zajął szef Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon z 20,2 proc. głosów. Na kolejnych miejscach uplasowali się w niedzielę prawicowy publicysta Eric Zemmour z 7,1 proc. głosów oraz republikanka Valerie Pecresse - 5,1 proc. poparcia.

Poniżej 5 proc głosów otrzymali: szef koalicji Zielonych Yannick Yadot (4,4 proc.), samorządowiec Jean Lassalle (3 proc.), komunista Fabien Roussel (2,4 proc.), mer Paryża Anne Hidalgo (1,9 proc.), suwerenista Nicolas Dupont-Aignan (1,8 proc.), antykapitalista Philippe Poutou (0,8 proc.) oraz trockistka Nathalie Arthaud (0,6 proc.).

Late poll: Melenchon zbliża się do Le Pen

Jednak według zaktualizowanych wyników, czyli tzw. late poll, które opublikował IPSOS, doszło do pewnych zmian na szczycie. O ile pierwsza pozycja (i co za tym idzie awans do II tury) Macrona wydają się niezagrożone, o tyle to, kto będzie jego przeciwnikiem, wciąż nie jest rozstrzygnięte.

Melenchon miał bowiem nadrobić stratę do Le Pen. Obecne prognozy przedstawiają się następująco: Le Pen - 23 proc., Melenchon 22,2 proc.

