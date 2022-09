"III faza wojny w Ukrainie może skończyć się katastrofą". Niepokojąca prognoza generała

Władimir Putin ogłosił w piątek aneksję czterech okupowanych regionów wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy. Wcześnie odbyły się tam nieuznawane przez społeczność międzynarodową pseudoreferenda.

Wirtualna Polska zapytała dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Międzynarodowego gen. prof. Bogusława Packa, jaki wpływ na toczącą się wojnę będzie miała ta aneksja. - Ten etap nazywam III fazą wojny i on wynika z dwóch etapów przegranych przez Federację Rosyjską. Można je nazwać nawet kompromitacją rosyjską po tym, co widzieliśmy na pierwszym etapie, a co nazywam kompromitacją kijowską, i na drugim etapie - kompromitacją charkowską - odpowiedział rozmówca WP.pl.

Gen. Pacek: Zaczęła się III faza wojny w Ukrainie

Według prof. gen. Packa prezydent Rosji jest zdesperowany, a świadczą o tym jego ostatnie ruchy m.in. ogłoszenie “częściowej mobilizacji” i nuklearny szantaż. Ekspert uważa, że aneksja to kolejne posunięcie, które ma zaspokoić opinię publiczną w Rosji, a także rządzącą elitę.

- I to jest aneksja tych czterech obwodów, która ma spowodować z jednej strony złudzenie realizacji celów tej inwazji, ale z drugiej strony ma także, i to jest specjalny chwyt ze strony Putina, spowodować zatrzymanie wsparcia ze strony Zachodu - dodał gen. prof. Pacek.

Jego zdaniem ten etap wojny może okazać się katastrofalny. - (Aneksja – red.) to jest coś, na co nie zgodzi się świat, ale to jest też coś, co może być pretekstem dla Putina do straszenia Zachodu. Nie tyle użyciem tych 300 tys. żołnierzy, bo oni moim zdaniem są planowani do zabezpieczenia tego terenu, ile groźbą, oby nie realną, ale z nią trzeba się liczyć, użycia broni jądrowej. Nikt nie ma złudzeń co do tego, że Ukraińcy będą bronili swojego terenu - mówił gość programu "Newsroom".

Pacek uważa, że kolejna faza wojny może skończyć się “druzgocącą klęską Rosji”, ale nie wyklucza, że konflikt rozszerzy się na państwa NATO.

Aneksja czterech okupowanych regionów Ukrainy została potępiona przez NATO, Komisję Europejską, OBWE, a także USA i inne państwa wspierające Ukrainę. "Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców są ziemią ukraińską i zawsze będą częścią tego suwerennego państwa" - oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen. "Polska potępia rosyjskie próby aneksji terytorium Ukrainy i nigdy ich nie uzna" - napisał prezydent Andrzej Duda.

