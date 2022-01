Nie żyje były prezydent Mali. Ibrahim Boubacar Keita miał 76 lat

Ibrahim Boubacar Keita nie żyje. Przyczyną zgonu były problemy zdrowotne polityka, który 29 stycznia ukończyłby 77 lat.

Keita zrezygnował z pełnienia najwyższego urzędu w państwie w sierpniu 2020 r., gdy wraz z premierem Boubou Cissé został aresztowany przez zbuntowanych żołnierzy podczas zamachu stanu. W obliczu przejęcia władzy przez wojskowych wymuszono na nim rozwiązanie parlamentu i zdymisjonowanie gabinetu ministrów. Keita uzasadnił wtedy te działania "chęcią uniknięcia rozlewu krwi".

Rządy wojskowych nie poprawiły sytuacji bezpieczeństwa w Mali. Kraj ten pozostaje pogrążony w chaosie od 2012 roku, kiedy to powiązani z Al-Kaidą islamiści wykorzystali wojskowy zamach stanu w Bamako do zawłaszczenia separatystycznej rebelii Tuaregów i zajęcia pustynnej północy kraju. Latem 2013 roku do Mali zostały skierowane siły ONZ mające pomóc w normalizacji sytuacji na północy kraju. Odrębną operację przywracania pokoju rozpoczęła też Francja.

Grupy ekstremistów w Mali są szczególnie aktywne na północy kraju. Ich działalność stopniowo rozprzestrzeniła się jednak i na rejony w środkowej części kraju oraz na sąsiednie państwa Niger i Burkinę Faso. Ich akcje doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób, a setki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Dążąc do rozprawienia się z ekstremistami wojskowe władze Mali zaczęły korzystać z usług najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera. 13 grudnia UE postanowiła o nałożeniu sankcji na wagnerowców, których oskarżono o tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i na wschodzie Ukrainy.

O objęcie restrykcjami Grupy Wagnera zabiegała Francja, która ma w Mali swoje wojska i jest przeciwna zaangażowaniu najemników z tej firmy w umacnianiu wpływów Rosji w tym kraju.

RadioZET.pl/PAP