Igor Bancer, działacz polskiej mniejszości, został przeniesiony do kolonii karnej. Sąd w Witebsku zmienił wyrok Bancera z prac przymusowych w zakładzie poprawczym na kolonię karną i dodał mu do kary miesiąc i dwadzieścia pięć dni. Formalnie jest to konsekwencja „złamania regulaminu”.