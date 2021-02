Impeachment Donalda Trumpa. Procedura przeniosła się do Senatu USA, w Izbie Reprezentantów większość demokratów poparła wniosek o oskarżenie byłego już prezydenta. By oskarżenie uprawomocniło się, Senat, któremu na posiedzeniu przewodniczy prezes amerykańskiego Sądu Najwyższego, może uznać go za winnego większością dwóch trzecich głosów senatorów.

Niższa izba Kongresu USA przegłosowała 13 stycznia artykuł impeachmentu Trumpa, w którym zarzuca mu "podżeganie do powstania". Do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol doszło 6 stycznia. Kongres miał wówczas zatwierdzić elekcję Joe Bidena. Podczas zamieszek w Waszyngtonie zginęło pięć osób, w tym policjant.

Senat USA decyduje o Donaldzie Trumpie. Postawi b. prezydenta w stan oskarżenia?

Przed rozpoczęciem procesu pełniący funkcję prokuratorów tzw. menedżerowie impeachmentu z Izby Reprezentantów zapowiadali, że planują podczas procesu wykorzystać "wszystkie dostępne dowody, w tym takie, których nikt wcześniej nie widział".

"Tu nie chodzi o politykę. Chodzi o bardzo poważną kwestię pociągnięcia prezydenta Trumpa do odpowiedzialności" - wyjaśnił jeden z menedżerów, cytowany przez amerykańskie radio publiczne NPR. "Atak został udokumentowany w czasie rzeczywistym przez uczestników zamieszek, a także prawodawców i dziennikarzy, którzy przebywali na Kapitolu w trakcie jego trwania" – zaznaczyło NPR.

Wielogodzinne przemowy w procedurze impeachmentu. Demokratom potrzebne są głosy 17 republikanów

Amerykański Senat przyjął we wtorek w głosowaniu zasady rządzące procesem impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Zostały one ustalone przez przywódców obydwu partii - poinformował lider większości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer. Dalsze procedowanie poparło 56 ze 100 senatorów, demokraci oraz sześciu republikanów uznając proces sądzenia Trumpa za zgodny z konstytucją USA. "Naszym świętym obowiązkiem konstytucyjnym jest przeprowadzenie sprawiedliwego i uczciwego procesu o postawienie zarzutów byłemu prezydentowi Trumpowi, najpoważniejszych zarzutów, jakie kiedykolwiek postawiono prezydentowi Stanów Zjednoczonych w historii Ameryki. Niniejsza rezolucja przewiduje sprawiedliwy proces" – ocenił Schumer.

Jeden z kongresmenów pełniących rolę prokuratorów tzw. menedżerów impeachmentu, Demokrata Joe Neguse powołał się w swym wystąpieniu zarówno na historię, jak i na opinie ekspertów. Podkreślił m.in., że już w czasach Ojców Założycieli USA miały miejsce procesy impeachmentu, nawet wówczas, kiedy oskarżano jednego z senatorów już po tym, kiedy przestał sprawować urząd.

Finalne głosowanie w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa spodziewane jest najwcześniej w środę. Po decyzji o dalszej procedurze każda ze stron będzie miała do 16 godzin na przedstawienie swoich argumentów. Cztery kolejne godziny będą przeznaczone na pytania senatorów kierowane do oskarżycieli oraz zespołu obrońców Trumpa. Głosowanie odbędzie się po mowach końcowych świadków.

By skazać Trumpa potrzeba głosów 67 ze 100 senatorów. Oznacza to, że do 50 demokratów musiałoby się dołączyć co najmniej 17 republikanów, a amerykańskie źródła mówią o poparciu w tej sprawie zaledwie kilku z nich. Po zgodzie Senatu procedura impeachmentu będzie kontynuowana w środę, od południa czasu lokalnego.

