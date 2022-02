"Bomby na Ukrainę spadną w ciągu kilku minut po rozkazie". Inwazja coraz bliżej?

Wielka Brytania pracuje nad pakietem wsparcia wojskowego i pomocy gospodarczej dla zagrożonej rosyjską inwazją Ukrainy, a premier Boris Johnson uda się na kolejne rozmowy w sprawie kryzysu wokół Ukrainy - poinformował rzecznik brytyjskiego rządu.

- Kryzys na granicy Ukrainy osiągnął punkt krytyczny. Wszystkie informacje, jakie mamy, sugerują, że Rosja może planować inwazję na Ukrainę w każdej chwili - powiedział rzecznik premiera, dodając, że mimo tego punktu krytycznego, wciąż pozostało "okno możliwości dla deeskalacji i dialogu".

"Bomby na Ukrainę mogą spaść kilka minut po rozkazie Putina"

W drugiej połowie stycznia Wielka Brytania przekazała Ukrainie 2000 ręcznych jednostrzałowych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu MBT LAW, nazywanych też NLAW, zaś w środę - sprzęt i wyposażenie dla ukraińskich sił obrony terytorialnej, m.in. kamizelki kuloodporne i hełmy.

W temacie rosnącego zagrożenia rosyjską inwazją wypowiedział się także brytyjski wiceminister obrony James Heappey. - Jest 130 tys. rosyjskich wojsk wokół granic Ukrainy, tysiące następnych na okrętach desantowych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Wszystkie środki umożliwiające walkę są na miejscu i obawiam się, że gdyby to wszystko było tylko pokazem, aby zdobyć przewagę w dyplomacji, nie wymagałoby to logistyki, paliwa, środków medycznych, środków pomostowych, tych nieefektownych rzeczy, które sprawiają, że siły inwazyjne są wiarygodne, ale nie przyciągają nagłówków gazet. A jednak wszystko to jest już na miejscu - powiedział Heappey w rozmowie z BBC News.

Z kolei w stacji Sky News jeszcze raz wezwał obywateli brytyjskich, by niezwłocznie opuścili Ukrainę, póki jeszcze mają taką możliwość. - Obawiam się, że to (inwazja - PAP) jest bardzo bliskie, co nie oznacza, że na pewno się to wydarzy. To jest ostrzeżenie, ponieważ kilka minut po tym, jak Putin wyda rozkaz, pociski i bomby mogą spadać na ukraińskie miasta - mówił.

Jak podkreślił Heappey, choć wielu pracowników brytyjskiej ambasady już wyjechało z Kijowa, pomoc konsularna jest nadal dostępna na Ukrainie, a także w Londynie i w Polsce, a autostrady i niektóre loty komercyjne nadal są otwarte, ale ostrzegł, że może to nie potrwać zbyt długo.

