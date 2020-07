Rozwiedziony Kurski wziął drugi ślub kościelny. Giertych: "gorszący spektakl"

Joanna i Jacek Kurscy sakramentalne "tak" powiedzieli w krakowskich Łagiewnikach. W ceremonii wzięli udział politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Życzenia byłemu prezesowi TVP złożył także na Facebooku Roman Giertych.

Roman Giertych zaczął swój list od życzeń dla młodej pary. "100 lat Ci życzę i doczekania złotych godów" - napisał mecenas i dodał "jakkolwiek by ich nie liczyć". W dalszej części wpisu Giertych odniósł się do wizyty młodej pary na Wawelu.

18 lipca, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, prezes PiS udaje się na ich grób. Tym razem towarzyszyli mu państwo Kurscy.

Gdy zobaczyłem Ciebie i Twą zacną Małżonkę, gdy zmierzacie w strojach ślubnych do kruchty Lecha Kaczyńskiego, to od razu pomyślałem: tak, niech polska młodzież zobaczy, co kieruje patriotą, gdy z miłości do bohatera politycznego jest w stanie oczepiny przełożyć (nie wspomnę tu pokładzin, nie chcąc zawstydzać Ciebie i Twej lubej), aby oddać hołd zmarłej legendzie. Twój przykład Jacku stanie się świadectwem dla polskiej młodzieży, która od dziś za Twoim przykładem będzie nawiedzała w ramach wesela polskie nekropolie, aby hołd oddać bohaterom, a nie myśleć o zabawach i sprośnościach