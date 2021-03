Żulczyk nazwał Dudę "debilem". Piszą o tym największe światowe media

Jakub Żulczyk został oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy. Pisarz w jednym z wpisów internetowych nazwał polskiego prezydenta "debilem". Informacja o kłopotach Żulczyka obiegła już cały świat i trafiła do większości prestiżowych i popularnych mediów. O sprawie znieważenia Dudy napisały m.in. The Guardian, Euronews, Washington Post i New York Times.