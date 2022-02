Jest decyzja w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Powodem decyzja Putina

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE osiągnęli porozumienie w sprawie pakietu nowych sankcji wobec Rosji. Powodem jest uznanie przez Kreml separatystycznych republik we wschodniej Ukrainie i wywieranie militarnej presji na władze w Kijowie.

Wcześniej najnowsze sankcje wobec Rosji ogłosiła Wielka Brytania. Decyzję ws. unijnych sankcji ogłosił szef dyplomacji UE Josep Borrell. Borell dodał, że sankcje obejmą również rosyjskich parlamentarzystów, którzy głosowali za uznaniem niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

W grę wchodzi zamrożenie aktywów i zakazu wydawania wiz dla 351 członków Dumy, niższej izby rosyjskiego parlamentu. - Sankcje zaszkodzą Rosji i to bardzo – powiedział Borrell dziennikarzom. Dodał: - Zdecydowaliśmy się wziąć na cel 27 osób i podmiotów podważających i zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy.

UE ogłosiła sankcje na Rosję. Powodem uznanie republik w Donbasie

- Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie krajów UE w sprawie nowych sankcji wobec Rosji. Rosja spowodowała ten kryzys i jest odpowiedzialna za obecną eskalację - oświadczyła we wtorek wieczorem Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dodała, że sankcje obejmą rosyjskie banki, wymianę handlową z Rosją (zwłaszcza republikami separatystów w Donbasie) oraz osoby związane z eskalacją sytuacji we wschodniej Ukrainy. Zapowiedziała, że szerokie sankcje zostaną zastosowane jak najszybciej to będzie możliwe.

- Obecny kryzys pokazuje, że UE jest za bardzo uzależniona od rosyjskiego gazu - przekazała szefowa KE. Dodała, że państwa unijne powinny bardziej zdywersyfikować źródła pozyskiwania gazu. - W sprawie Nord Streamu 2 niemiecki rząd ma absolutną rację. Nord Stream 2 musi być oceniony w kontekście bezpieczeństwa dostaw dla całej UE - tak von der Leyen odniosła się do decyzji władz w Berlinie o wstrzymaniu certyfikacji nowego rosyjskiego gazociągu.

Wcześniej szef unijnej dyplomacji podkreślił, że ogłoszenie nowych sankcji zostało skoordynowano ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Rząd w Londynie we wtorek nałożył sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów, zamrażając ich brytyjskie aktywa i zakazując im wjazdu do kraju.

Pięć rosyjskich banków objętych brytyjskimi sankcjami to: Rossija Bank, IS Bank, General Bank, PSB (Promswiazbank) i Black Sea Bank (Bank Czarnomorski), zaś oligarchami objętymi sankcjami są Giennadij Timczenko, Borys Rotenberg i Igor Rotenberg.

- Wszelkie aktywa posiadane przez nich w Wielkiej Brytanii zostaną zamrożone, osoby, których to dotyczy, nie będą mogły tu podróżować i zabronimy wszystkim brytyjskim osobom i podmiotom utrzymywania z nimi jakichkolwiek kontaktów - powiedział w Izbie Gmin Boris Johnson, premier Zjednoczonego Królestwa.

