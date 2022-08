Jest wstępna decyzja o wizach dla Rosjan do UE. "Musimy wysłać jasny sygnał"

Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie zawieszenia porozumienia wizowego z Rosją, które obowiązuje do 2007 r. - podał w niedzielę po południu dziennik "Financial Times". Z kolei niemiecki "Bild" opisał, jak turyści z Rosji podczas wizyty w UE powtarzają propagandę Kremla.

Wojna w Ukrainie spowodowała wprowadzenie na Rosję sankcji, głównie gospodarczych. W ostatnich tygodniach coraz głośniej dyskutuje się o ograniczeniu lub nawet zakazie wydawania dla Rosjan wiz do UE. W niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times" podał, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zawieszenia porozumienia wizowego z Rosją, które obowiązuje do 15 lat.

Według trzech źródeł, na które powołuje się gazeta, decyzje w tej sprawie mają zostać ustalone podczas dwudniowego spotkania szefów spraw zagranicznych krajów unijnych w Pradze, które rozpoczyna się we wtorek. - Niewłaściwe jest, aby rosyjscy turyści spacerowali po naszych miastach i wzdłuż naszych przystani. Musimy wysłać ludności rosyjskiej sygnał, że ta wojna jest nie do przyjęcia – przekazał jeden z wyższych urzędników UE, w rozmowie z "FT".

Unia decyduje o wizach dla Rosjan

Dziennik dodał, że zawieszenie porozumienia wizowego oznaczałoby o wiele większą biurokrację dla Rosjan przy składaniu wnioski o wizy do UE. Zwiększyłby się również czas oczekiwania na decyzję.

"FT" zauważył, że w Unii nie ma konsensusu co do dodatkowych działań, jak zmniejszenie liczby wiz unijnych wydawanych Rosjanom lub całkowitego zaprzestania ich wydawania. Wśród propozycji znalazł się również analogiczny zakaz dla obywateli Białorusi, która wspiera Rosję w inwazji na Ukrainę.

Za wizowymi sankcjami dla zwykłych Rosjan w gronie państw unijnych najbardziej są Polacy, Finowie i państwa bałtyckie. Ponadto, w ciągu dwóch tygodni liczba Rosjan ubiegających się o wizy do strefy Schengen wzrosła o 40 proc.

"Masakra w Buczy to inscenizacja"

O tym, jak Rosjanie korzystają z unijnych wiz, opisał ostatnio niemiecki dziennik "Bild". 44-letnia Swietłana jest jedną z tych, która bawiła się na Lazurowym Wybrzeżu we Francji, podczas gdy jej ojczyzna prowadzi ludobójczą wojnę przeciwko Ukrainie. Moskwiczanka kilka razy w roku wyjeżdża na wakacje do swojej willi w Ramatuelle koło St.- Tropez.

Ona i jej mąż, przedsiębiorca modowy, są fanami Putina: - Wspieramy go. Tak wiele dla nas zrobił. Maksymalnie pięć procent zachodnich mediów mówi prawdę, reszta to kłamstwa - zapewnia Swietłana reportera niemieckiego dziennika "Bild".

Pytana o bombardowanie cywili, czy masakrę w Buczy odpowiada: - To wszystko fake. To inscenizacja. Ukraińcy sami to zrobili.

Baden-Baden to uzdrowisko tradycyjnie uważane jest za najbardziej rosyjskie miasto w Niemczech. Serwowana jest tu nawet pizza z kawiorem (34,90 euro). 33-letni Andriej o zdjęciach z masakry w Buczy mówi tylko: - To nie Putin strzelał. Zabijanie normalnych ludzi, to robią Ukraińcy. Jego rozwiązanie na zakończenie wojny? - Po prostu robić to, czego chce Putin. Wtedy to się skończy - zapewnia niemieckiego dziennikarza.

Inna rosyjska turystka zamieszcza na TikToku filmik nagrany stolicy Austrii, Wiedniu. Obraża dwie ukraińskie kobiety. Śmieje się i głośno śpiewa: - Rosja zwycięży. Ukraina powinna spi...rzać. W małym miasteczku Gramsh w Albanii, trzech rosyjskich agentów zaatakowało fabrykę wojskową, zostali zatrzymani przez żołnierzy. Według albańskich mediów udawali turystów. Rosjanie już przy poprzednich atakach wjeżdżali do Albanii jako turyści z wizami Schengen - zauważa "Bild".

RadioZET.pl/Financial Times/PAP