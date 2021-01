Joe Biden został oficjalnie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Demokratyczny polityk i były wiceprezydent zastąpił na tym stanowisku kontrowersyjnego Donalda Trumpa. Już w pierwszych godzinach po zaprzysiężeniu Biden podpisał pierwsze decyzje.

Pierwsze rozporządzenia wykonawcze Bidena dotyczą m.in. zmian w strategii zwalczenia pandemii Covid-19, w tym wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek w obiektach federalnych. Nowy prezydent cofnął też m.in. zarządzenie Trumpa wycofujące USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu oraz zezwolenie poprzednika na rurociąg z Kanady do USA - Keystone XL.

Joe Biden ma polskie korzenie? Jego przodkiem mógł być książę Przemysław I Noszak

Jak ustalił portal Bielsko-Biała, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych ma polskie korzenie. Stowarzyszenie Olszówka przekonuje, że Joe Biden, wywodzi się od Piastów cieszyńskich i publikuje nawet drzewo genealogiczne.

Redakcja portalu Bielsko-Biała poinformowała, że w gotyckim kościele pw. św. Stanisława znajduje się podobizna przodka Bidena, fundatora świątyni - księcia cieszyńskiego - Przemysława I Noszaka. Na stronie GW Gneanet możemy znaleźć informację, że trop ten jest prawdziwy. Z drzewa genealogicznego wynika, że córka księcia wyszła za Simona de Felbrigga. Córka Małgorzaty i Simona, Helena Felbrigg, wyszła z kolei za Williama Tyndala. Joe Biden ma pochodzić z XVIII pokolenia rodziny.

"Pokolenia nosiły nazwiska: Tyndal, Taylor, Robinette. Robinette to panieńskie nazwisko babki prezydenta USA. W osiemnastym pokoleniu na świat przyszedł Joe Biden. A zatem nowy prezydent USA - Joe Biden, wywodzi się od Piastów cieszyńskich" - przekonuje Stowarzyszenie Olszówka.

– W zeszłym roku zorganizowaliśmy wycieczkę do kościoła świętego Stanisława w Bielsku-Białej. Oprowadzał nas specjalista-historyk, szczegółowo opowiadający o wszystkich detalach świątyni. Powiedział nam, że na zwieńczeniu sklepienia żebrowego jest podobizna postaci. W średniowieczu najczęściej umieszczano tam wizerunek kolatora, czyli osoby, która łożyła pieniądze na powstanie świątyni. Stąd wniosek, że jest to prawdopodobnie podobizna Przemysława I Noszaka. W związku z tym, gdy natrafiliśmy na informację, że jest on przodkiem Joego Bidena, to - tak trochę dla żartu - umieściliśmy tę informację w mediach społecznościowych – mówi w rozmowie z Fakt24 Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka.

