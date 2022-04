Biden o ludobójstwie w Ukrainie. Nazwał Putina dyktatorem

Od 48 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Państwa zachodnie od początku wojny nałożyły na Kreml duży pakiet sankcji. W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent USA odniósł się do rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

- Wasz rodzinny budżet, wasza zdolność do napełnienia baku, nie powinno to zależeć od tego, że dyktator wypowiada wojnę i popełnia ludobójstwo na drugim końcu świata - powiedział Joe Biden podczas przemówienia w Menlo, w stanie Iowa.

Biden o ludobójstwie w Ukrainie. "Nazywanie rzeczy po imieniu"

Był to pierwszy przypadek, kiedy prezydent USA określił rosyjskie zbrodnie mianem ludobójstwa. Wcześniej pytani o to przedstawiciele administracji, m.in. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, mówili, że choć USA uważają, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne, to nie ma jeszcze wystarczających dowodów, by zakwalifikować to jako ludobójstwo.

Do słów Bidena na Twitterze odniósł się prezydent Ukrainy. "Prawdziwe słowa prawdziwego lidera. Nazywanie rzeczy po imieniu jest niezbędne, aby przeciwstawić się złu. Jesteśmy wdzięczni za pomoc USA udzieloną (nam - red.) do tej pory i pilnie potrzebujemy więcej ciężkiej broni, aby zapobiec dalszym rosyjskim okrucieństwom" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Przemówienie Bidena w Iowa dotyczyło polityki administracji mającej obniżyć ceny paliw i zwiększyć niezależność energetyczną. We wtorek prezydent ogłosił przedłużenie zezwolenia sprzedawania benzyny zawierającej 15 proc. bioetanolu, będącej najtańszym typem paliwa.

- Tak, nazwałem to ludobójstwem, ponieważ jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze - powiedział Biden dziennikarzom przed wejściem na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One. - Umożliwimy prawnikom zadecydowanie na poziomie międzynarodowym, czy to można tak zakwalifikować, ale mnie wydaje się, że tak - dodał.

RadioZET.pl/PAP

