Biden ogłosił decyzję ws. Ukrainy. "Rosja chce wymazać swojego sąsiada z mapy"

Podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorkugłos zabrał m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który mówił, że negocjacje w sprawie Ukrainy mają "szanse na sukces tylko, jeśli Ukraina zostanie wyzwolona, a jej suwerenność zachowana".

Swoje przemówienie wygłosił również Andrzej Duda. - Wojna w Ukrainie to nie jest regionalny konflikt, to zarzewie światowego pożaru. Ta wojna dotknie i nasze i wasze kraje - powiedział prezydent Polski.

Biden: Rosja próbuje wymazać swojego sąsiada z mapy

W środę przed Zgromadzeniem wystąpił także Joe Biden. - Postawmy sprawę jasno: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada, próbując wymazać suwerenne państwo z mapy świata - stwierdził.

Jak podkreślił amerykański przywódca, zarówno słowa Władimira Putina, jak i odkrywane zbrodnie, w tym ostatnio masowe groby w Iziumie, świadczą o zamiarach Rosji w tej wojnie.

- Ta wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy do istnienia jako państwa i do istnienia Ukraińców jako narodu. Gdziekolwiek mieszkasz, w cokolwiek wierzysz, to powinno zmrozić krew w twoich żyłach - oświadczył prezydent USA.

Przypomniał też, że rosyjski dyktator zagroził użyciem broni jądrowej, "mając w całkowitej pogardzie międzynarodowe traktaty". Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę. Jak dodał, Rosja sprzeniewierza się kluczowym zasadom tego układu.

Nikt nie jest w stanie wygrać wojny jądrowej i nigdy nie może do niej dojść Joe Biden

Biden odniósł się też do ogłoszonej przez Rosję częściowej mobilizacji oraz planowanych pseudoreferendów na okupowanych terytoriach Ukrainy. - Kreml organizuje fikcyjne referenda, by zaanektować części Ukrainy, co jest skrajnie znaczącym pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, a świat powinien ocenić to jako skandaliczne działanie - ocenił.

- USA opowiadają się za końcem tej wojny, ale na sprawiedliwych warunkach - zapowiedział. Prezydent USA ogłosił też najnowszy pakiet 2,9 mld dolarów pomocy humanitarnej i żywnościowej dla naszych wschodnich sąsiadów.

RadioZET.pl/PAP