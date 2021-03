Joe Biden podczas wchodzenia na podkład prezydenckiego samolotu Air Force One potknął się dwukrotnie na schodach. Przy jednym z potknięć upadł na kolano - pisze AFP.

Joe Biden w piątek przed południem odleciał z bazy Andrews pod Waszyngtonem do Atlanty. Wchodząc po schodach do samolotu w połowie drogi potknął się dwa razy i upadł na kolano, łapiąc się przy tym prawą ręką za metalową poręcz.

Potem amerykański prezydent już bez problemów dostał się na pokład maszyny, która wkrótce odleciała do stolicy stanu Georgia. Tam Biden ma się spotkać z przedstawicielami społeczności azjatycko-amerykańskiej w związku z wtorkowymi zabójstwami ośmiu osób w tamtejszych salonach masażu.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre stwierdziła, że prezydent Biden czuje się dobrze i nie potrzebował interwencji ze strony zespołu medycznego, który z nim podróżuje. - To nic więcej niż pomyłka na schodach. Na zewnątrz było dość wietrznie. Prawie sama upadłam, wchodząc po schodach - dodała.

SkyNews przypomina, że do podobnego incydentu doszło za czasów prezydentury Baracka Obamy. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych omal nie spadł ze schodów Air Force One opuszczając samolot po powrocie do Waszyngtonu z pola golfowego na Florydzie.

