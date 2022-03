Joe Biden przyleci do Polski w dniach 25-26 marca - poinformował Biały Dom. Prezydent USA spotka się w Warszawie z Andrzejem Dudą, a tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Joe Biden przyleci do Polski - poinformował Biały Dom. Wizyta prezydenta USA będzie miała miejsce w dniach 25-26 marca. Biden spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, a tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Joe Biden przyleci do Polski. Biały Dom potwierdził termin

Choć przylot Bidena do Warszawy planowany jest na piątek, to spotkanie z Dudą ma odbyć się w sobotę 26 marca. Tego samego dnia Biden wróci z powrotem do Waszyngtonu.

Prezydent omówi to, jak USA wraz z sojusznikami i partnerami odpowiadają na kryzys humanitarny i praw człowieka stworzony przez nieusprawiedliwioną i niesprowokowaną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki

Warszawa będzie drugim przystankiem podczas europejskiej wizyty Bidena. Wcześniej w środę prezydent USA przyleci do Brukseli, gdzie będzie w czwartek uczestniczyć w szczycie przywódców G7 oraz szczycie Rady Europejskiej. Tematami obydwu spotkań mają być sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc humanitarna oraz "inne wyzwania związane z konfliktem".

Będzie to pierwsza wizyta Bidena w naszym kraju, od kiedy w styczniu 2021 roku objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej kilkukrotnie gościł w Polsce m.in. jako wiceprezydent za kadencji Baracka Obamy.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/PAP