Joe Biden spotka się w Watykanie z Franciszkiem. "Znają się od sześciu lat"

Joe Biden spotka się dziś z Franciszkiem w Watykanie. Prezydent USA ma rozmawiać z papieżem m.in. o zmianach klimatycznych oraz walce z pandemią i ubóstwem. Biden przybędzie do Watykanu po raz pierwszy od zaprzysiężenia na urząd w styczniu.

Joe Biden spotka się dziś z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Watykaniści podkreślają, że papież i amerykański prezydent znają się od sześciu lat i faktycznie spotkają się po raz czwarty. Rozmawiali już i w Watykanie, i w Stanach Zjednoczonych podczas papieskiej podróży, gdy Biden był wiceprezydentem. Od 2015 roku obaj wykonywali gesty świadczące o wzajemnym uznaniu i szacunku.

W amerykańskich mediach spotkanie przedstawiane jest jako rozmowa dwóch światowych liderów. Nie wyklucza się zarazem, że jednym z jej tematów może być aborcja w kontekście dyskusji w amerykańskim episkopacie, którego duże konserwatywne skrzydło opowiada się za zakazem udzielania komunii katolickim politykom, popierającym prawo kobiet do przerwania ciąży.

Franciszek, który nazywa aborcję "zabójstwem", nie zabiera głosu w sprawie debaty w USA, a we wrześniu powiedział dziennikarzom, że biskup nie może zachowywać się jak polityk. Wyznał zarazem, że sam nigdy nie odmówił nikomu komunii.

Gdy dochodzi do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych i papieża, rozmawiają oni o wydarzeniach, wyzwaniach i kryzysach na świecie. Dlatego wymienia się Afganistan, Syrię i szczególnie bliski papieżowi Liban, a także sprawę dostępu do szczepionek przeciw Covid-19.

Franciszek, który ostatecznie nie pojedzie do Glasgow na konferencję klimatyczną ONZ, choć rozważał taką możliwość, zapewne zechce dogłębnie omówić tę kwestię z udającym się tam Bidenem. Papież wielokrotnie apelował w ostatnim czasie o odważne decyzje na COP26. Na początku października wraz z wieloma przywódcami religijnymi przybyłymi do Rzymu wzywał rządzących, by ratowali Ziemię przed "bezprecedensowym kryzysem ekologicznym".

Piątkowa audiencja będzie różnić się od poprzednich wizyt prezydentów USA w Watykanie, relacjonowanych przez media. Nie będzie tradycyjnej transmisji z powitania oraz z pierwszych chwil rozmowy w papieskiej bibliotece. Kamery pokażą tylko przyjazd limuzyny z Bidenem i jego żoną na dziedziniec Świętego Damazego, skąd para prezydencka uda się do Pałacu Apostolskiego. Na dziedzińcu będzie niewielka grupa wysłanników mediów.

RadioZET.pl/ Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)