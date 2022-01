"Wkrótce wyślemy żołnierzy do Europy Wschodniej". Ważna zapowiedź Joe Bidena

Joe Biden powiedział w piątek, że „wkrótce” wyśle niewielką liczbę amerykańskich żołnierzy do Europy Wschodniej, w związku z napięciem między Moskwą a Ukrainę. Wysłanie wojsk do krajów wschodnich ma być dodatkowym środkiem nacisku na rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który według Amerykanów mógłby zaatakować Ukrainę w lutym.

– Niedługo wyślę amerykańskie wojska do Europy Wschodniej i krajów NATO. Niewiele – powiedział dziennikarzom prezydent USA Joe Biden, wysiadając z samolotu po powrocie z podróży do Pensylwanii.



Stany Zjednoczone postawiły już w stan pogotowia 8500 żołnierzy, aby wzmocnić NATO. Joe Biden powtórzył, że nie ma mowy o wysłaniu wojsk amerykańskich na Ukrainę, która nie jest członkiem sojuszu wojskowego.

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą ponad 120 tys. żołnierzy. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział w piątek, że prezydent Rosji Władimir Putin ma już zdolność bojową, aby przeprowadzić działania przeciwko Ukrainie. Szef Pentagonu dodał, że konflikt nie jest nieunikniony. – Wciąż jest czas i pole do dyplomacji – powiedział.

Szef połączonych sztabów gen. Mark Milley zaznaczył, że choć USA nie wyślą żołnierzy na Ukrainę to w przypadku agresji zwiększą pomoc wojskową dla Kijowa. – Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, zapłaci za to cenę w postaci ofiar i innych znaczących skutków – ostrzegł. USA wraz z sojusznikami wzywają Kreml do deeskalacji, ale jak dotąd bezskutecznie.

RadioZET.pl/PAP/AFP