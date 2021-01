„Każdy byłby teraz lepszy od Trumpa”. Czego Amerykanie oczekują od Bidena?

Joe Biden został oficjalnie 46. prezydentem USA. - Dziś obserwujemy triumf nie człowieka, lecz triumf demokracji. Znów się nauczyliśmy, że demokracja jest niezwykle cenna. I znów udało jej się zwyciężyć - mówił tuż po zaprzysiężeniu. - Mamy wiele do zrobienia podczas tej niebezpiecznej zimy, mamy wiele do naprawienia. Miliony ludzi straciło miejsca pracy – podkreślał Biden, nawiązując do pandemii COVID-19. To też jedna z kwestii, która pojawia się często w wypowiedziach Amerykanów, których pytaliśmy o oczekiwania względem nowego prezydenta.

„Wygląda, że zamierza przekazać kolejne środki pomocowe w związku z koronawirusem i nie ukrywam, że bardzo to doceniam”, „Jestem optymistą, zwłaszcza że demokraci będą teraz kontrolować Senat”, „Spodziewam się, że będzie łatwiej zaakceptowany przez świat i mam nadzieję, że uda się zjednoczyć kraj”, „Mam nadzieję na lepsze czasy, był wiceprezydentem u boku Obamy, Obama zrobił dobrą robotę, każdy byłby teraz lepszy od Trumpa” - mówią.

Przypomnijmy, że 78-letni Biden o konieczności zjednoczenia zwaśnionych stron politycznego sporu mówił podczas orędzia do narodu tuż po zaprzysiężeniu.

Radio ZET