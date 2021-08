Biden zasnął podczas oficjalnego spotkania? "Niezręczny moment trwał około minuty"

Joe Biden zasnął podczas spotkania z premierem Izraela? "Siedzący w maseczce, wyglądający na sennego prezydent USA wydaje się kiwać głową do mówiącego Beneta, później zamyka oczy i spuszcza głowę" - donosi gazeta "Sunday Express". Później Biden nie reaguje na słowa szefa izraelskiego rządu i ma zamknięte oczy, gdy ten próbuje nawiązać z nim kontakt wzrokowy - relacjonuje.

Joe Biden zasnął podczas oficjalnego spotkania? Jest nagranie

"Niezręczny moment trwał około minuty i wprawił obserwatorów w zakłopotanie" - komentuje "Sunday Express" dodając, że wideo jest szeroko rozpowszechniane i komentowane w internecie.

Jak informuje izraelski dziennik "Israel Hajom", nagranie zostało opublikowane w sobotę na Twitterze przez izraelską posłankę z partii Likud, Galit Distel Atbaryan.

"Z jakichś powodów media izraelskie również zaspały i przeoczyły ten historyczny moment [...] myślę, że powinniście o tym wiedzieć, mężczyzna zasnął i nawet się tym nie przejmuje" - skomentowała.

Głównym tematem rozmowy Bidena z Benetem była kwestia Iranu i ewentualnego powrotu USA do porozumienia nuklearnego z tym krajem oraz bezpieczeństwo Izraela.

To nie pierwsze doniesienia o dziwnym zachowaniu prezydenta USA. O zagubieniu Bidena podczas konferencji pisał ostatnio "Daily Mail". "Joe Biden wyglądał na zupełnie zagubionego, gdy próbował odpowiedzieć na ostatnie pytanie na konferencji prasowej po zamachu w Kabulu, co wzbudza wątpliwości co do jego stanu zdrowia" - przekazał brytyjski dziennik.

