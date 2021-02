John Godson wystartuje w wyborach na urząd prezydenta Nigerii za dwa lata. Były poseł PO (zastąpił Hannę Zdanowską w Sejmie w latach 2010-2011 oraz kadencja 2011-2015) ogłosił swoją decyzję na profilu na Twitterze.

O szczegóły w tej sprawie zapytał b. posła PO z ziemi łódzkiej reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek. Przypomnijmy, Godson po zakończeniu kadencji poselskiej w 2015 roku wrócił do rodzinnej Nigerii i zajął się działalnością gospodarczą oraz społeczną.

John Godson wystartuje w wyborach na prezydenta Nigerii. "Chciałbym, by było tak samo jak w Polsce"

- Jest kilka punktów, które są dla mnie najważniejsze. To między innymi edukacja. Chciałbym, by tak samo jak w Polsce, również w Nigerii była bezpłatna. Kolejna sprawa to rolnictwo. Nigeria importuje większość żywności, chociaż ma żyzną glebę i doskonałe warunki. Chciałbym też poprawić infrastrukturę Nigerii, która jest dziś w opłakanym stanie - mówi Godson w Radiu ZET.

- Doszedłem do wniosku, że Nigeria ma problem z przywództwem. Chociaż to największa gospodarka Afryki, większość młodych ludzi chce stąd wyjechać. Nie mogę siedzieć po cichu. Muszę coś zrobić. Dlatego podjąłem decyzję o kandydowaniu - tłumaczy John Godson.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Mateusz Szkudlarek