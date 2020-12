Jacek Żalek zwrócił się do przewodniczącego sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Kazimierza Smolińskiego, by ten jak najszybciej zwołał posiedzenie w tej sprawie. Chce też by na posiedzeniu stawił się Józef Wojciechowski, by się z nim skonfrontować. - Jeśli oligarcha nadużywający władzy próbuje zamknąć usta parlamentarzyście, to musi się liczyć z tym, że będzie publicznie wyjaśniał okoliczności takiego postępowania – mówi Radiu ZET wiceminister Jacek Żalek. - Wojciechowski skrzywdził wielu ludzi. Nadszedł czas by głos otrzymali ci, którzy są ofiarami jego nadużyć. Może wreszcie przestanie się chować za plecami sztabów prawników i wyjaśni stawiane mu od lat zarzuty? – pyta wiceminister.

Milioner chce pozwać Jacka Żalka z PiS. Miał zostać pomówiony w wywiadzie

Józef Wojciechowski uważa, że został przez wiceministra Żalka pomówiony w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Wiceminister Jacek Żalek powiedział w tym wywiadzie, że „wszystko wskazuje na to, że znaleźli się sędziowie świadomie uczestniczący w przestępstwie wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców, którzy wchodzili w interesy z Wojciechowskim, a wychodzili z nich pozbawieni majątku". Jak ustaliło Radio ZET, komisja regulaminowa może nie zająć się sprawą immunitetu wiceministra Żalka w pierwszym półroczu 2021 r.

- Nie ma ustalonego żadnego terminu. Mamy sporo zaległości w komisji, także nie przypuszczam, by to było bardzo szybko – mówi Radiu ZET poseł Kazimierz Smoliński, przewodniczący sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich. – Termin w pierwszym półroczu przyszłego roku myślę, że jest wątpliwy. Musimy nadrobić zaległości, których jest dużo. Trudno mi powiedzieć. Musiałoby to być w sposób nadzwyczajny, czyli omijamy inne sprawy i robimy tę sprawę. Nie przypuszczam, żeby takie okoliczności miały tutaj zachodzić - dodaje.

RadioZET/RadioZET.pl