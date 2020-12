KE wszczyna procedurę ws. Polski. Chodzi o jedną z izb Sądu Najwyższego

"Komisja podejmuje działania następcze w związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów. Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - możemy przeczytać w komunikacie KE.

Komisja Europejska przekazała, że "wezwaniem tym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa".

Komisja stwierdziła, że "Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana – na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku" - czytamy w komunikacie.

Komisarz UE ds. sprawiedliwości: sytuacja sądownictwa w Polsce się pogarsza

W podobnym tonie wypowiedział się także komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders. - Sytuacja sądownictwa w Polsce wciąż się pogarsza. Konieczne są dodatkowe działania w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów - oświadczył. Jak zaznaczył, z tego powodu Komisja wysyła do Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego roli Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie znoszenia immunitetów sędziów.

Reynders przypomniał, że w liście skierowanym do ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego 1 listopada wyraził zaniepokojenie działaniami Izby Dyscyplinarnej i poprosił o wyjaśnienia dotyczące niedawnych spraw o uchylenie immunitetu sędziów w kontekście ewentualnych postępowań karnych.

- Fakty to fakty. Przedstawione informacje nie rozwiały naszych obaw, a jedynie potwierdziły nasze wstępne ustalenia. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy. Są kluczowi dla niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Naszym obowiązkiem jest ochrona niezawisłości sądów przed zagrożeniami systemowymi - oświadczył Reynders.

Sprawy sędziów Beaty Morawiec i Igora Tulei

Sprawy, o których wspomniał Reynders, dotyczą polskich sędziów, m.in. Beaty Morawiec i Igora Tuleyi. Immunitety sędziowskie uchyliła im Izba Dyscyplinarna, która według KE nie jest sądem i nie ma uprawnień do wydawania orzeczeń. Obydwojgu obniżono również wynagrodzenie - kolejno o 50 i 25 proc.

Jak przypomina Gazeta.pl, "śledczy chcą postawić Beacie Morawiec, byłej prezes krakowskiego Sądu Okręgowego i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis", zarzuty: przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej".

W przypadku Tulei sprawa dotyczy podejrzenia ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg postępowania. Chodziło o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta.pl