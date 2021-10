Decyzja o usunięciu Krajowej Rady Sądownictwa zapadła na specjalnym posiedzeniu stowarzyszenia w Wilnie. Polskiej KRS zarzucono brak niezależności od władzy.

Wykluczenie polskiej KRS to pierwszy taki przypadek w historii Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Zarząd organizacji miał do polskiej Krajowej Rady Sądownictwa szereg zastrzeżeń. Poza wspomnianym brakiem niezależności jej członków od władzy wykonawczej i ustawodawczej, KRS zarzucono, że nie broni niezawisłości i niezależności sędziów.

KRS usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

Przewodniczący KRS Paweł Styrna odmówił udziału w odbywającym się w Wilnie zgromadzeniu ogólnym ENCJ. W swym liście do przewodniczącego europejskiej sieć rad Filippo Donatiemu wskazał, że "decyzja ENCJ o zawieszeniu KRS w prawach członka tej organizacji została podjęta bez podstawy prawnej i jest sprzeczna ze Statutem ENCJ".

Wniosek o usunięcie polskiej KRS z organizacji złożył w maju ubiegłego roku zarząd ENCJ. Jak argumentowano wtedy, KRS rażąco narusza zasady europejskiej sieci rad dotyczące ochrony niezależności sądownictwa, obrony wymiaru sprawiedliwości, a także poszczególnych sędziów. W efekcie zaproponowano zgromadzeniu ogólnemu ENCJ wydalenie KRS z szeregów organizacji.

ENCJ organizuje swoje posiedzenia w różnych krajach członkowskich. Tym razem nadzwyczajne zgromadzenie zorganizowano w Wilnie. Posiedzenie odbywa się w dniach 28-29 października, ale jego głównym punktem była dyskusja i głosowanie wniosku o wykluczenie KRS.

"Sygnał, że możemy realnie opuścić Unię Europejską"

Były rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek jeszcze przed wydaniem decyzji ostrzegał, że usunięcie polskiej KRS z ENCJ to kolejny sygnał o realnym wychodzeniu Polski z UE. – Chciałbym, żeby to było taką przestrogą. Być może to będzie taki dzwonek dla nas, sygnał, że możemy realnie opuścić Unię Europejską – powiedział Żurek w rozmowie z Radiem ZET.

Sędzie stwierdził, że proces polexitu może rozpocząć się od "wyjścia z systemu prawa". – Najpierw wyjdziemy z organizacji takich jak ta, bo ona działa poza rządami i ma tutaj większe możliwości – ocenił Żurek.

Przypomnijmy, że w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada 15 przedstawicieli powołanych przez Sejm. Nowy organ powstał w wyniku przerwania kadencji poprzedniej rady.

