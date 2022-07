Kadyrow publikuje nagranie z sobowtórem Zełenskiego. "A będzie mąka?"

Ramzan Kadyrow to od lat jeden z najbliższych sojuszników Władimira Putina. Przywódca Czeczenii jako jeden z pierwszych politycznych liderów poparł również rosyjską inwazję na Ukrainę, regularnie dostarcza też Rosjanom wsparcia w postaci "zasobów ludzkich", czyli czeczeńskich bojowników, tzw. kadyrowców.

Kadyrow publikuje kolejny film z sobowtórem Zełenskiego

Teraz opublikował kolejny filmik z udziałem sobowtóra Wołodymyra Zełenskiego. W pierwszym z nich bloger parodiujący prezydenta Ukrainy ogłaszał kapitulację oraz krzyczał do kamery dewizę kadyrowców "Achmat to siła". Drugie nagranie równie pokazuje Zełenskiego jako słabego i podległego polityka, a Kadyrowa jako silnego i zdecydowanego lidera.

Na nagraniu, które pojawiło się na profilu Kadyrowa na Telegramie, widać postać stylizowaną na Zełenskiego, którą ochroniarze przyprowadzają przed oblicze lidera Czeczeńców.

"Zełenski" prosi o przyjęcie do armii czeczeńskiej na stanowisko wartownika. Kadyrow odmawia, mówiąc: - NATO rekrutuje ludzi takich jak ty. Idź tam ze swoją białą mąką, tam jest wasze miejsce, zdrajcy.

Po wszystkim przyboczni Kadyrowa wyprowadzają "Zełenskiego", który ponownie pyta: "a będzie mąka"? Na sam koniec na ekranie pojawia się napis: "nie będzie już mąki, Zelia". Nagranie można zobaczyć także w serwisie YouTube.

Oglądaj

Mąka to z jednej strony aluzja do propagandowych rosyjskich materiałów, gdzie pojawiały się sugestie, jakoby prawdziwy Zełenski zażywał narkotyki. To także nawiązanie do kryzysu zbożowego - Kijów oskarża Kreml o kradzież zboża z terenów okupowanych w Ukrainie oraz blokadę transportu towarów drogą morską.

RadioZET.pl/Telegram/YouTube