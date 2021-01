O niej mówi dziś cały świat. Kamala Harris „gotowa do służby”

Kamala Harris - charyzmatyczna, przebojowa, zdeterminowana, przyciąga uwagę mediów na całym świecie. 20 stycznia oficjalnie została wiceprezydentką USA i pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych kobietą na tym stanowisku. "Gotowa do służby" - napisała po zaprzysiężeniu w Waszyngtonie.

Kamala Harris złożyła w środę przysięgę przed sędzią Sądu Najwyższego Sonią Sotomayor i już oficjalnie objęła urząd wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych. - Ja, Kamala Devi Harris przysięgam stać na straży i bronić konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszelkimi wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przysięgam dochować jej wiary i wierności. Zobowiązanie to podejmuję z własnej woli, bez zastrzeżeń natury moralnej, czy z zamiarem niedotrzymania. Przysięgam sumiennie i należycie wykonywać obowiązki urzędu, który niniejszym obejmuję. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła, składając przysięgę.

20 stycznia to więc dzień historyczny. Na stanowisku zastępcy prezydenta USA nie było nigdy nie tylko kobiety, ale też osoby o innym kolorze skóry niż biały.

55-letnia Harris ma natomiast jamajsko-hinduskie korzenie i sama wyraźnie podkreśla, że jest czarnoskóra. Nic więc dziwnego, że wybór Harris na wiceprezydentkę wzbudził w Stanach Zjednoczonych tak duże emocje. – Może i jestem pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale na pewno nie będę ostatnią – mówiła z dumą podczas zwycięskiego wiecu w Wilmington w stanie Delaware niedługo po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Tuż po środowym zaprzysiężeniu była senator z Kalifornii napisała w sieci po prostu: "Gotowa do służby".

Kamala Harris – pierwsza wiceprezydentka USA

- Kiedy zgodziłem się być kandydatem prezydenta Obamy na wiceprezydenta, zadał mi on kilka kluczowych pytań, zapytał mnie, czego pragnę najbardziej? Powiedziałem mu, że chcę być ostatnią osobą w pokoju, zanim podejmie on ważne decyzje. (…) O to poprosiłem Kamalę. Poprosiłem Kamalę, aby miała ostatni głos – mówił Joe Biden, cytowany przez CNN.

Harris od początku podkreślała swoją wdzięczność za zaufanie zarówno Bidenowi, jak i wyborcom. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po jeszcze nieoficjalnych doniesieniach o zwycięstwie Bidena i Harris, mówiła: "Czasy nie są łatwe, szczególnie w ostatnich miesiącach. Doświadczyliśmy jednak także odwagi. Przez cztery lata walczyliście o równość i sprawiedliwość dla naszego kraju. Wybraliście nadzieję, jedność i przede wszystkim, prawdę".

Dodajmy, że Kamala Harris już kilka godzin po swoim zaprzysiężeniu na stanowisko wiceprezydentki przewodniczyła obradom Senatu i zaprzysiężyła trzech nowych senatorów. To oznacza, że Demokraci oficjalnie przejmują kontrolę nad Senatem.

