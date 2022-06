Ławrow o rozmowach z Ukrainą. Odniósł się wprost do słów Zełenskiego

Szef rosyjskiej dyplomacji, po środowym spotkaniu ze swoim tureckim odpowiednikiem, odniósł się do kwestii odblokowania ukraińskich portów morskich. Zachód ostrzega, że dalsza blokada m.in. eksportu ukraińskiego zboża może drastycznie zwiększyć liczbę głodujących na świecie. Ławrow skomentował również możliwość powrotu do rozmów z Ukrainą.

Siergiej Ławrow w środę spotkał się w Ankarze z szefem tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Kreml jest gotowy zapewnić bezpieczny przepływ statków w związku z załadunkiem zboża w ukraińskich portach. Dodał, że Rosja jest gotowa to zrobić z "tureckimi kolegami".

W odpowiedzi Cavusoglu nazwał rosyjskie żądanie zniesienia zachodnich sankcji, aby zboże z Morza Czarnego trafiło na światowy rynek „uzasadnionymi”. - Jeżeli musimy otworzyć międzynarodowy rynek na ukraińskie zboże, uważamy, że usunięcie przeszkód stojących na drodze rosyjskiego eksportu jest uzasadnione – powiedział.

Rosja wróci do rozmów z Ukrainą? Stawką uniknięcie kryzysu głodowego na świecie

Agencja AFP podkreśliła, że na prośbę ONZ Turcja zaoferowała swoje usługi eskortowania konwojów morskich z ukraińskich portów, pomimo zaminowania wód Morza Czarnego. Minister Cavusoglu zaproponował czterostronne rozmowy - ONZ, Turcja, Ukraina i Rosja - pozwolą wyjść z kryzysu.

Ławrow skomentował również słowa prezydenta Ukrainy, który jako warunek powrotu do negocjacji z Rosją, podał powrót do pozycji wojsk Putina sprzed 24 lutego. Szef rosyjskiej dyplomacji mówił, że to "frywolne podejście" Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraina i Rosja odpowiadają w sumie za jedną trzecią światowego zapotrzebowania na pszenicę. Zełenski powiedział w poniedziałek: - W tej chwili mamy zablokowane około 20-25 mln ton pszenicy. Jesienią może to być 70-75 mln ton.

RadioZET.pl/PAP

