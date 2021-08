Jaka przyszłość praw kobiet w Afganistanie? Rzecznik talibów komentuje

Rzecznik talibów Suhail Szahin przekonuje, że "kobiety w Afganistanie będą miały prawo do pracy i edukacji aż do poziomu uniwersyteckiego". W rozmowie ze stacją Sky News Szahin zapowiedział, że "kobiety będą musiały nosić hidżab, ale nie burkę".

Afganistan. Rzecznik talibów Suhail Szahin powiedział w rozmowie ze Sky News, że po przejęciu przez nich władzy w kraju, tysiące szkół nadal funkcjonuje. - Nasza polityka jest jasna - mogą mieć dostęp do edukacji i pracy, to jedna sprawa. Kobiety mogą zajmować stanowiska, ale w świetle zasad islamu, więc istnieją dla nich ogólne ramy - stwierdził.

Szahin zapowiedział, że kobiety będą musiały nosić hidżab, ale nie burkę. - To nie są nasze zasady, to są islamskie zasady - wyjaśnił. Dodał, że to "dla ich bezpieczeństwa".

Rzecznik talibów potwierdził, że jego ugrupowanie ogłosiło już ogólną amnestię w Afganistanie i zapewnił tych, którzy współpracowali z poprzednim rządem afgańskim, że "ich własność zostanie zachowana, a ich honor i życie są bezpieczne".

Szahin zwrócił się również do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i społeczności międzynarodowej, aby "uszanowali aspiracje narodu afgańskiego". - To jest ich obowiązek, ponieważ to oni stali za zniszczeniem Afganistanu w ciągu 20 lat. Ich moralnym obowiązkiem jest również pomoc w odbudowie Afganistanu i pomoc ludziom w rozpoczęciu nowego życia i nowego rozdziału w Afganistanie - mówił.

Rzecznik talibów powtórzył, że USA powinny wycofać wszystkie wojska z Afganistanu, ale talibowie są "zobowiązani do nieatakowania ich. Przyznał jednak, że Amerykanie "już naruszyli ramy czasowe, które zostały zapisane w porozumieniu z Dauhy". Podkreślił, że żadna "grupa ani jednostka" nie będzie mogła "wykorzystać schronienia w Afganistanie" do organizowania działań terrorystycznych.

Szahin stwierdził, że ludzie chcą opuszczać Afganistan, ponieważ jest to "biedny kraj". Zapytany o dramatyczne sceny z lotniska w Kabulu stwierdził, że to nie talibowie są za to odpowiedzialni.

RadioZET.pl/ Sky News/ Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)