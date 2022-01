Polskie władze kupiły system do inwigilacji Pegasus niedługo po kolacji ówczesnej premier Beaty Szydło z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu - podał dziennik "The New York Times". Według doniesień medialnych ostatecznie rząd podjął decyzję o zakupie Pegasusa w lipcu 2017 r.

Pegasus, czyli program do inwigilacji od izraelskiej spółki NSO Group, jest używany przez rządy na całym świecie do umocnienia swojej władzy - podał w piątek "The New York Times". Amerykański dziennik podsumował dotychczasowe doniesienia w sprawie oprogramowania szpiegowskiego.

W artykule pojawił się również polski wątek. 21 listopada 2016 r. doszło do kolacji ówczesnej premier Beaty Szydło, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i izraelskiego szefa rządu Benjaminem Netanjahu.

Kolacja Szydło i izraelskiego premiera. W tle zakup Pegasusa

Niedługo po tym spotkaniu polskie władze kupiły Pegasusa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "NYT" podkreślił, że Izrael nie zrezygnował z transakcji wywiadowczej po uchwaleniu przez polski parlament nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i sporowi o pamięć historyczną wokół Holocaustu.

Według "Gazety Wyborczej" rząd Beaty Szydło ostatecznie zdecydował się na zakup Pegasusa w lipcu 2017 r. Wówczas doszło do kolejnego spotkania ówczesnej premier z Netanjahu w ramach szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej.

Działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab podała, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

We wtorek agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem - to lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, b. szefie CBA Mariuszu Kamińskim. Według Citizen Lab obie sytuacje miały miejsce w 2019 r. - Kołodziejczak miał być zhakowany kilkukrotnie w maju tego roku, a Szwejgiert - 21 razy od końca marca do czerwca.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. W Sejmie nadal nie zapadła decyzja ws. ewentualnej komisji śledczej o aferze Pegasusa.

RadioZET.pl/The New York Times