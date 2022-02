Kolejna separatystyczna republika chce uznania Kremla. Delegacja już w Moskwie

Delegacja władz tzw. Naddniestrza udała się do Moskwy, aby rozmawiać o uznaniu przez Kreml niepodległości separatystycznej republiki we wschodniej Mołdawii - oświadczyła Ana Cătăuță, posłanka do Izby Deputowanych Rumunii. Zgoda rosyjskich władz mogłaby otworzyć kolejny niebezpieczny front przy granicy z Ukrainą.