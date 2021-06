Komisja Europejska zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów – przekazała w środę PAP rzeczniczka KE Vivian Loonela.

Komisja Europejska przyłączyła się do czeskiego pozwu przeciwko Polsce ws. działania kopalni Turów. "Celem Komisji w tym przypadku jest utrzymanie przed Trybunałem (Sprawiedliwości UE) swojego stanowiska wyrażonego w uzasadnionej opinii z dnia 17 grudnia 2020 r. W tej uzasadnionej opinii Komisja uznała szereg skarg Czech za zasadne" - powiedziała.

"Chociaż Komisja zdaje sobie sprawę, że Republika Czeska i Polska dyskutują obecnie o możliwym polubownym rozwiązaniu, żadne takie rozwiązanie nie zostało jeszcze zidentyfikowane, więc sprawa nadal toczy się przed Trybunałem" - dodała rzeczniczka Komisji.

KE dołącza do pozwu Czech przeciw Polsce ws. kopalni Turów

Jak pierwszy informację o tym, że Komisja Europejska zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech w sprawie kopalni Turów, podał Reuters. W poniedziałek rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby porozumieć się ze stroną polską i zakończyć sprawę kopalni Turów polubownie - oświadczył we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki oświadczał, że "żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a takim jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne".

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanej w maju decyzji nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował pod koniec maja po rozmowach z premierem Czech Andrejem Babiszem, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego "Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE". Komunikaty strony czeskiej wybrzmiewały zdecydowanie inaczej, Babis zapowiedział, że sprawa nie zostanie wycofana, jak również jej egzekwowanie.

RadioZET.pl