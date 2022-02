Komisja Europejska poinformowała Polskę, że potrąci należne Warszawie środki unijne o wysokość niezapłaconych kar po wyroku TSUE ws. kopalni Turów.

"Komisja poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności z tytułu kar należnych w sprawie C-121/21 Czechy przeciwko Polsce w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Potrącenie dotyczy kar obejmujących okres 20 września 2021 r. - 19 października 2021 r. Komisja przystąpi do kompensacji po 10 dniach roboczych od tego powiadomienia" – poinformował rzecznik KE, Balazs Ujvari.

Konsekwencje Turowa. Polska straci kolejne 15 mln euro

Chodzi zatem o ok. 15 mln euro kar i odsetki z tego tytułu z pierwszego miesiąca po wejściu w życie środków tymczasowych, gdy Polska nie zastosowała się do wyroku TSUE ws. kopalni Turów (0,5 miliona euro kary za każdy dzień funkcjonowania kopalni, przyp.). W lutym 2022 roku już po podpisaniu ugody z Czechami premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska poniesie koszty wynikające jedynie z umowy (45 mln euro dla Czech, przyp.). Przypomnijmy, Polsce naliczono łącznie ponad 68 mln euro kar (ponad 310 mln zł) z tytułu niezastosowania się do wyroku TSUE.

Jak wskazał Ujvari, w tym zakresie KE postępuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym w przypadku braku płatności przez państwo członkowskie. - Dokonując potrącenia, Komisja wypełnia swój prawny obowiązek pobierania kar finansowych nałożonych przez Trybunał zgodnie z jego postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. - dodał.

Komisja Europejska poinformowała 13 stycznia, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dotyczących kopalni Turów i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy. Ujvari przekazał wtedy, że zgodnie z procedurą KE potrąci środki z funduszy należnych z budżetu UE, jeśli nie otrzyma pieniędzy.

- Za każdym razem, gdy wysyłamy wezwanie do zapłaty, dotyczy to okresu jednego miesiąca. Płatność jest należna od 20 września, kiedy sąd (TSUE) nałożył karę. Pierwsze wezwanie do zapłaty dotyczy okresu od 20 września do 19 października. Zostało ono wysłane 10 listopada, z ostatecznym terminem 45 dni (na zapłatę, przyp.). Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego KE zdecydowała się na wysłanie tzw. listu przypominającego z ostatecznym terminem 15 dni - ostrzegał wtedy rzecznik KE.

Rzecznik rządu: Polska odwoła się od tych planów KE

Do zapowiedzi potrąceń z budżetu UE odniósł się rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. W rozmowie z PAP podkreślił, że obowiązkiem polskiego rządu było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz stabilności zatrudnienia w sektorze energetyki. - Jest to szczególnie istotne w kontekście aktualnych zagrożeń geopolitycznych ze strony Rosji. Polska od samego początku podkreślała, że podjęte przez TSUE decyzje nie mają podstaw prawnych i faktycznych. Wykraczają poza traktaty unijne oraz naruszają traktatowe gwarancje bezpieczeństwa energetycznego - powiedział Müller.

I dodał, że "Polska skorzysta z możliwych środków prawnych, aby odwołać się od tych planów Komisji Europejskiej". - Tym bardziej że doszło do porozumienia między rządem Polski i Czech - zapowiedział rzecznik rządu.

RadioZET.pl/PAP