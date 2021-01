Mam nadzieję, że kandydat Demokratów do senatu USA wygra w Georgii i Demokraci będą mieli większość w obu izbach Kongresu - ogłosił w środę prezydent-elekt Joe Biden. W środę amerykański Kongres ma dopełnić formalności i uznać Bidena za zwycięzcę listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Z porażką wyborczą uparcie nie godzi się prezydent Donald Trump, który polecił swojemu zastępcy, by nie potwierdzał w Kongresie wygranej Bidena.

Kongres USA dopełni dziś formalności, decydując o wyniku wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku. Zatwierdzenie zwycięstwa Joe Bidena jest formalnością. Mimo oddalenia sprzeciwów wnoszonych przez sztab Donalda Trumpa, urzędujący prezydent nie pogodził się z porażką wyborczą.

Prezydent elekt zakomunikował Amerykanom: - Gdy Kongres ostatecznie zatwierdzi wynik wyborów, przyjdzie czas na to, by ruszyć dalej – przekazał w oświadczeniu na jego stronie internetowej. Dodał, że „Amerykanie domagają się działań i jedności. Jestem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pewien, że możemy zapewnić jedno i drugie”.

Kongres USA potwierdzi elekcję Joe Bidena. Trump wzywa wiceprezydenta

Tymczasem wygranej Bidena nie uznaje urzędujący prezydent Donald Trump. Jak podała agencja AFP, Trump wezwał w środę swojego zastępcę Mike'a Pence’a, by nie potwierdzał zwycięstwa wyborczego Joe Bidena na sesji Kongresu. - Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy. Mam nadzieję, że Mike Pence postąpi dobrze. Jeśli Mike Pence postąpi dobrze, to wygramy wybory - powiedział Trump.

Trump liczy, że jego zastępca „odeśle część głosów oddanych 14 grudnia przez elektorów do władz stanowych, które - jak to ujął - "decertyfikują" wyniki wyborcze”. Tymczasem równie wielkie emocje wzbudza wyborcza dogrywka w Georgii, gdzie o mandat senacki, który zadecyduje o większości w izbie wyższej, walczą demokraci. Według mediów demokrata Raphael Warnock wygrał jedno z dwóch miejsc w Senacie USA z Georgii. Wygrana kolejnego demokraty, Jona Ossoffa, oznaczałaby przejęcie przez Demokratów kontroli nad Senatem. Już w listopadowych wyborach uzyskali też większość w Izbie Reprezentantów.

Biden zapowiedział, że zamierza pracować z przedstawicielami obu partii, by walczyć z pandemią i jej ekonomicznymi skutkami oraz zatwierdzić nową administrację. Zwolennicy Trumpa tłumnie zjechali we wtorek do Waszyngtonu, gdzie zapowiedzieli demonstracje w dniu obrad Kongresu. Władze miasta w obawie przed zamieszkami zadecydowały o wysłaniu na ulice Gwardii Narodowej.

RadioZET.pl/PAP