Kulisy pobytu Nawalnego w kolonii karnej. "Ma dwa okna na świat"

Aleksiej Nawalny w środę oficjalnie odebrał Nagrodę Sacharowa za wolność myśli. Wyróżnienie przyznaje Parlament Europejski obrońcom praw człowieka i orędownikom pokoju. W imieniu rosyjskiego opozycjonisty nagrodę w Strasburgu odebrała córka Nawalnego, Daria oraz szef jego wyborczych kampanii Leonid Wołkow. Nagrodę Sacharowa przyznano za prowadzenie "konsekwentnej i skutecznej kampanię przeciwko korupcji reżimu Władimira Putina, a poprzez swoje konta w mediach społecznościowych i kampanie polityczne, Nawalny pomógł ujawnić nadużycia i zmobilizować poparcie milionów ludzi w całej Rosji".

W ciągu ostatniego półtora roku Nawalny ledwo uszedł z życiem po próbie otrucia w rosyjskim Tomsku w sierpniu 2020 r., przeszedł długie leczenie w berlińskiej klinice Charité oraz powrócił do Rosji w styczniu 2021 r. Od razu po wylądowaniu w Moskwie został zatrzymany przez służby. W marcu skazano go na 3,5 roku więzienia za oszustwa finansowe. Przebywa obecnie w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Opozycjonista przeżył również strajk głodowy, który prowadził w tym roku, aby otrzymać dostęp do pomocy medycznej.

O tym, jak Nawalny radzi sobie w więziennej rzeczywistości, jak może wyglądać Rosja po erze Władimira Putina i ewentualne rządy Nawalnego opowiedział Leonid Wołkow - najbliższy współpracownik Nawalnego, który z okazji przyznania Nagrody Sacharowa przyjechał do Strasburga.

Jak wygląda przeciętny dzień Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej?

Wstaje zwykle koło 6 rano. Bardzo dużo czasu spędza na lekcjach tzw. „politycznej edukacji”, które mają ukształtować go na „dobrego obywatela”. Zanim trafił do kolonii karnej, ta edukacja sprowadzała się głównie do oglądania filmów o II wojnie światowej czy zwycięzcach sowieckich i rosyjskich hokeistów. Po przyjeździe do kolonii karnej „polityczna edukacja” Nawalnego została zwiększona, poprzez przymusowe oglądanie państwowej telewizji i rządowej propagandy. Poza tym spotyka się ze swoimi prawnikami, spędza z nimi po kilka godzin. Oczywiście również wykonuje przymusowe prace, co jest częścią przebywania w karnej kolonii. Stara się również czytać tak dużo, jak może.

Jaki dostęp do informacji ma Nawalny?

Nie ma internetu. Ma dwa okna na świat – telewizję, oczywiście propagandowe kanały rządowe, oraz spotkania z prawnikami. Ci później publikują za jego pośrednictwem posty w mediach społecznościowych.

Czy Nawalny może być nowym prezydentem Rosji w przyszłości?

Biorąc pod uwagę, jak wiele kampanii ma za sobą, jestem przekonany, że byłby dobrze przygotowanym kandydatem na to stanowisko. Jednocześnie Rosja jest wielkim krajem i bardzo podzielonym. Wiemy, że 45-50 procent mieszkańców jest pod wpływem rządowej propagandy i jest gotowych dalej popierać Putina. Niezależne badania pokazują, że 12-15 proc. badanych jest chętnych głosować na Nawalnego. To dużo? Nie, ale to nadal sporo, żeby rozpocząć kampanię. To dobra pozycja startowa. Rośnie liczba Rosjan, która zdaje sobie sprawę z konsekwencji polityki Putina.

Można znaleźć mnóstwo informacji o tym, że Nawalny walczy z Putinem i korupcją, ale niewiele jest o jego poglądach czy planach. Popiera nacjonalizm? Albo może jest za integracją z Europą?

To teraz nie ma znaczenia. Nie mamy obecnie w Rosji podziału na liberalizm i konserwatyzm, prawice i lewicę. Jedyne co się liczy, to popieranie Putina lub bycie przeciwko niemu. Z rosyjskiej perspektywy obserwujemy europejską politykę jak gwiazdy na niebie – coś bardzo odległego od nas. Europejscy wyborcy mają narzędzia do nawigowania po politycznej mapie – wolność wypowiedzi, praworządność, legalne wybory itp. Mogą decydować, czy wolą być trochę lewicowi lub prawicowi. Rosjanie nie mają tych narzędzi.

Pojawiają się wątpliwości wokół stanowiska Nawalnego wokół Krymu. Czy jest on zwolennikiem, czy przeciwnikiem oddania półwyspu Ukrainie?

Jego stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. W jednej ze swoich wypowiedzi mówił, że Krym to nie jest kanapka, którą można odebrać i przekazać dalej. Na Krymie mieszka ponad 2 miliony ludzi, których opinia ma znaczenie. Nawalny podkreślał, że aneksja Krymu była przestępstwem i podważyła zaufanie do Rosji oraz przyniosła sankcje. Putin stworzył kolejny geopolityczny gorący punkt i nie ma z tego łatwego wyjścia. Kolejna pokolenie polityków po Putinie muszą usiąść do rozmów z Ukraińcami i mieszkańcami Krymu, aby spróbować wyjść z trudnej sytuacji, którą stworzył Putin.

Jak Zachód może bardziej wesprzeć społeczeństwo obywatelskie w Rosji?

Mamy na to jasną odpowiedź – przestać wspierać Putina i jego zachcianki. On teraz czuje się jak zwycięzca. Kiedy Putin zrobi sobie podsumowanie roku, będzie zadowolony. 2021 rozpoczął od międzynarodowej izolacji po otruciu Nawalnego i zamknięciu go w więzieniu. Kilka miesięcy później prezydent USA Joe Biden organizuje z nim wideoszczyt i wielu innych przywódców ustawia się w kolejce do rozmowy telefonicznej. Nagłówki medialne mówią, że jeśli Putin zaatakuje Ukrainę, to spotka go zdecydowana reakcja Zachodu. Sęk w tym, że on napadł na Ukrainę 7 lat temu – nastąpiła aneksja Krymu i wybuchła wojna w Donbasie. We wrześniu zaszantażował dużych graczy internetowych Google i Apple, którzy usunęli naszą aplikację wyborczą. Putin straszył, że jeśli te firmy tego nie zrobią, to on będzie aresztował ich pracowników. Skoro nie spotkała go za to wszystko żadna kara, będzie próbował to robić podobnie. Europa powinna nazywać Putina terrorystą.

Jaka odpowiedź na agresywną politykę Rosji pana zdaniem będzie najodpowiedniejsza?

Za każdym razem, kiedy Zachód ogłasza sektorowe sankcje, na Kremlu strzelają korki od szampana. Propaganda rządowa może wtedy używać argumentu, że zła sytuacja w kraju jest spowodowana przez zachodnie sankcje, a nie dlatego, że Putin i jego ludzie kradną miliardy dolarów rocznie. Znacznie skuteczniejsze są personalne sankcje, ale wielu ludzi tego reżimu nie interesuje wjazd na teren UE i nie mają interesów na Zachodzie. Sankcjami powinni być objęci ci, w których one naprawdę uderzą.

YouTube to główny kanał komunikacji dla rosyjskich opozycjonistów. Czy Putin może wyłączyć ten serwis? Czy macie plan działania na taki wypadek?

Wątpię, żeby YouTube został całkowicie w Rosji wyłączony. Wiele ekspertów prognozowało, że może się to stać przed wyborami do Dumy we wrześniu, ale do tego nie doszło. YouTube to nie tylko polityczny fenomen. Codziennie korzysta z niego w Rosji 100 mln użytkowników, ale tylko 20 mln jest zainteresowana treściami politycznymi. Reszta szuka rozrywki, sportu itp. Putin wie, że jak wyłączy YouTube, to skieruje przeciwko sobie ludzi nawet niezainteresowanych polityką, bo rodzice nie będą mogli obejrzeć z dziećmi ulubionych kreskówek. Mamy swoje plany działania na każdą ewentualność. Uczymy Rosjan, jak korzystać z połączeń VPN. Najważniejszym polem bitwy będzie sfera informacyjna, a stawką dostęp do swobodnej informacji.

fot. AP Photo/Jean-Francois Badias/East News / Leonid Wołkow

Podkreślał pan, że nawet z kolonii karnej Nawalny zarządza swoją Fundacją Antykorupcyjną. Czym ona dokładnie się zajmuje?

Przede wszystkim wszczynamy publiczne śledztwa antykorupcyjne i przedstawiamy wyniki tych dochodzeń. Na przykład jak rząd ukrywa nieruchomości i inne majątki oficjeli. Ostatnio również publikujemy kulisy otrucia Nawalnego. W jednym ze śledztw udowodniliśmy, że minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow utrzymuje swoją kochankę, która jeździ z nim na najważniejsze spotkania międzynarodowe. Przeloty prywatnym odrzutowcem dla tej kobiety oraz jej całej rodziny sponsoruje oligarcha i przyjaciel Putina Oleg Deripaska. Wyniki naszego śledztwa na ten temat obejrzano na YouTube już 8 mln razy.

W ostatnich dniach Fundacja Antykorupcyjna ogłosiła nagrodę finansową na przekazanie nowych dowodów ws. otrucia Nawalnego. Czego państwo w tej sprawie szukają?

Mamy wystarczająco dużo dowodów na to kto i w jaki sposób dokonał otrucia Nawalnego. Nadal zbieramy dowody, które ułatwią nam kampanię informacyjną w Rosji, ponieważ nadal musimy walczyć z rządową propagandą. W Rosji są ludzie, którzy nie znają prawdy o otruciu Nawalnego lub w nią nie wierzą. Jeśli nowe dowody pomogą nam przekonać kolejne tysiące osób, to nadal uważam, że warto je zbierać.

Leonid Wołkow - rosyjski polityk i opozycjonista. Szef kampanii wyborczej Aleksieja Nawalnego na mera Moskwy w 2013 r. i prezydenta Rosji w 2018 r. Pełniący obowiązki lidera partii Rosja Przyszłości, którą założył Nawalny. Mieszka i pracuje na emigracji na Litwie.

