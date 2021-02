Prezydent Joe Biden z uznaniem przyjął "historyczne" lądowanie amerykańskiego łazika Perseverance na Marsie. To dowód na "potęgę nauki" i "amerykańską pomysłowość" - podkreślił przywódca USA.

Łazik Perseverance w czwartek wieczorem polskiego czasu bezpiecznie wylądował na Marsie w kraterze uderzeniowym Jezero. "Jestem bezpieczny na Marsie. Wytrwałość zaprowadzi cię wszędzie" - napisała na Twitterze NASA. Pierwsze zdjęcia Marsa łazik Perseverance wysłał na Ziemię moment po lądowaniu.

"Wyrazy uznania dla NASA i wszystkich, których ciężka praca umożliwiła to historyczne lądowanie" - napisał w czwartek wieczorem czasu miejscowego Joe Biden na Twitterze. Jak dodał, to dowód na potęgę nauki, amerykańską pomysłowość i to, że wszystko jest możliwe.

"To wspaniały dzień!" - powiedział po udanym lądowaniu łazika na Marsie komisaryczny szef NASA Steve Jurczyk.

Lądowanie łazika na Marsie

Perseverance (wytrwałość) wylądował w czwartek w marsjańskim kraterze uderzeniowym Jezero, który ma średnicę 49 km. Prawdopodobnie znajdowało się w tym miejscu jezioro ciekłej wody.

Naukowcy z NASA stawiają kilka celów naukowych dla misji Perseverance. Poszukiwać on będzie śladów organicznego życia, wykonywać będzie pomiary składu chemicznego i mineralnego powierzchni, a także temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności względnej i właściwości unoszącego się w atmosferze pyłu. Informacje, które zbierze, mogą zostać wykorzystane w kolejnych amerykańskich misjach na Marsa, także tych załogowych.

RadioZET.pl/PAP