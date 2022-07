Ławrow ogłasza zmianę celów. Grozi rozszerzeniem wojny

Wojna w Ukrainie obecnie koncentruje się wokół południowego i wschodniego regionu kraju. Biały Dom we wtorek ostrzegł, że Kreml szykuje się do aneksji okupowanych terenów, m.in. obwodu ługańskiego i chersońskiego.

W środę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że cele wojskowe Kremla nie są już skoncentrowane tylko na wschodniej Ukrainie. Dodał, że dostawy broni z Zachodu dla władz w Kijowie zmieniły kalkulacje Kremla.

Wojna w Ukrainie. Ławrow straszy władze w Kijowie

- Geografia jest teraz inna. Chodzi nie tylko o Doniecką i Ługańską Republikę Ludową [nieuznawane na świecie separatystyczne pseudorepubliki w Donbasie - red.], ale także o region Chersonia, Zaporoża i szereg innych terytoriów. Ten proces trwa – powiedział Ławrow w wywiadzie dla państwowych mediów.

Istnieje ryzyko, że Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową „w obronie rosyjskiego terytorium”, może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie – ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby poinformował we wtorek, powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu, że Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję okupowanych terytoriów, wykorzystując sfałszowane referenda.

ISW ocenia, że Kreml może podjąć próbę aneksji okupowanych ziem w obwodach chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim nawet już 11 września. Według amerykańskiego think tanku Putin może następnie sięgnąć po groźby nuklearne, by odstraszyć wspieraną przez zachodnich partnerów Ukrainę od kontrofensywy.

RadioZET.pl/PAP