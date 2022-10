Ławrow snuje plany spotkania Putina i Bidena. "USA są zaangażowane w konflikt"

Wojna w Ukrainie w ostatnich dniach przebiega pod znakiem rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. W poniedziałek i wtorek sołdaci ostrzelali m.in. Kijów, Lwów, Charków, Iwano-Frankiwsk i Zaporoże. Nieoficjalnie ma to być zemsta Kremla za zniszczenie w sobotę mostu Kerczeńskiego, jedynej przeprawy pomiędzy Krymem a obwodem krasnodarskim w Rosji.

We wtorek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu w programie propagandowym "60 minut" w państwowym kanale telewizyjnym Rossija-1. Oświadczył, że Kreml jest gotowy rozważyć spotkanie Władimira Putina z Joe Bidenem podczas listopadowego szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali. Do tej pory taka chęć nie została wyrażona przez Biały Dom. Indonezyjski resort dyplomacji potwierdził zaproszenie dla Putna.

"Amerykanie od dawna są w konflikcie". Nowe oskarżenia Ławrowa

Ławrow skrytykował francuską propozycję ograniczenia kompetencji stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wśród których znajduje się Rosja. Dlatego wszelkie projekty rezolucji np. potępiających pseudoreferenda i aneksję okupowanych przez Kreml terenów w Ukrainie są regularnie odrzucane podczas głosowania.

- Zachód robi teraz dokładnie odwrotnie. Najpierw zarzuca się rezolucję potępiającą Rosję, sporządzoną zresztą w niedopuszczalnych chamskich słowach, wiedząc doskonale, że stosujemy weta i wtedy zostaniemy oskarżeni o nadużycie tego weta - mówił szef MSZ Rosji, cytowany przez rosyjskie media.

Ławrow odniósł się również do planowanego na środę spotkania w Astanie pomiędzy prezydentami Rosji i Turcji. Jego zdaniem może ono położyć podwaliny pod ewentualne rozmowy Kremla z Zachodem. Dodał, że cele "operacji specjalnej w Ukrainie" (tak propaganda Kremla nazywa inwazję na Ukrainę) nie zmieniają się i będą realizowane. - Rosja nie może dopuścić do tego, by Ukraina stanowiła stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w tym wstąpienia do NATO i rozmieszczenia na jej terytorium broni, będącej takim zagrożeniem - mówił.

Po tym, jak Rosja oficjalnie zaanektowała cztery ukraińskie obwody, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgłosił akcesję kraju do NATO. Na razie nie wiadomo, w jakim trybie i czasie wniosek władz w Kijowie będzie rozpatrywany przez Sojusz Północnoatlantycki.

- De facto Amerykanie od dawna są zaangażowani w konflikt na Ukrainie - zarzucił USA Ławrow. Wymienił tutaj dostarczanie uzbrojenia przez Zachód oraz "szkolenie i wysyłanie najemników" na front wojenny. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów na swoje słowa.

