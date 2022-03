Ławrow został zapytany o wojnę nuklearną. "Wyglądał na zdenerwowanego"

- Nie wierzę i nie chcę wierzyć, że może wybuchnąć wojna nuklearna - powiedział w czwartek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dymytro Kulebą. Komentatorzy zwrócili uwagę, że Ławrow wyglądał na zestresowanego odpowiadając na to pytanie.

Władimir Putin postawił rosyjskie siły odstraszania nuklearnego w stan najwyższej gotowości 27 lutego, a więc już trzy dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Odpowiedź Stanów Zjednoczonych i NATO była powściągliwa. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg jedynie skomentował tę decyzję jako “nieodpowiedzialną i niebezpieczną”.

W czwartek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow został zapytany po rozmowach trójstronnych z ministrami spraw zagranicznych Ukrainy i Turcji w Antalyi, czy możliwy jest scenariusz wybuchu wojny jądrowej. - Nie wierzę w to i nie chcę w to wierzyć, że wojna nuklearna mogłaby wybuchnąć - odpowiedział. Ławrow obwinił NATO o eskalowanie sytuacji i dodał, że w jego ocenie to Zachód i Sojusz Północnoatlantycki pierwszy podjął temat potencjalnej wojny nuklearnej.

Ławrow: nie wierzę i nie chcę wierzyć, że może wybuchnąć wojna nuklearna

Osoby, które oglądały konferencję zwróciły uwagę, że odpowiadając na to pytanie szef rosyjskiej dyplomacji sprawiał wrażenie zestresowanego. Pojawiły się komentarze, że zaczął nerwowo bawić się kablem od słuchawek, aby ukryć drżenie rąk.

Ławrow zaprzeczył też pogłoskom, że Rosja zamierza zaatakować kraje bałtyckie. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że wygląda to na powtarzanie “starych mistyfikacji”.

Rozmowy szefów MSZ Rosji i Ukrainy w Turcji nie przyniosły postępów w sprawie zawieszenia broni. Szef ukraińskiej dyplomacji powiedział, że Siergiej Ławrow sprzeciwił się korytarzom humanitarnym w oblężonym i ostrzeliwanym Mariupolu.

