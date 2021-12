Administracja Bidena reaguje na lex TVN. "Zachęcamy prezydenta Dudę"

Stany Zjednoczone są zaniepokojone przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm i zachęcają prezydenta Dudę do postąpienia zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami na temat wolności słowa - powiedziała w piątek wicerzeczniczka Departamentu Stanu USA Jalina Porter. To komentarz administracji Joe Bidena wobec uchwalenia przez Sejm ustawy lex TVN.

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie lex TVN. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele klubu PiS, trzech posłów z Kukiz'15 oraz dwóch niezrzeszonych. Ustawę skrytykowała opozycja oraz większość środowiska medialnego.

Lex TVN przyjęte przez Sejm. Jest reakcja USA

Głos zabrała również TVN Grupa Discovery. "W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. [...] Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami" - napisano w specjalnym oświadczeni.

Na procedowane w ekspresowym tempie przepisy zareagowały także władze USA. Wicerzeczniczka Departamentu Stanu Jalina Porter przekazała stanowisko administracji Joe Bidena podczas konferencji prasowej. Zaznaczyła, że USA liczą, iż prezydent Polski podejmie działania w sprawie ustawy, która "rażąco uderza w wolność mediów oraz klimatu inwestycyjnego" w Polsce.

Stany Zjednoczone są zaniepokojone przyjęciem dziś w Polsce prawa, które poważnie osłabia wolność mediów w tym kraju. Zachęcamy prezydenta Dudę, by potwierdził swoje wcześniejsze wypowiedzi wspierające wolność słowa, świętość umów i wspólne wartości, na których zbudowane są nasze relacje Jalina Porter, wicerzeczniczka Departamentu Stanu USA

Porter odniosła się w ten sposób do wcześniejszych sugestii polskiego prezydenta, że zawetuje ustawę, jeśli dojdzie do wniosku, iż "istotne elementy związane z ładem konstytucyjnym i bezpieczeństwem prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania w Polsce [...] są tam postawione pod znakiem zapytania". W przemówieniach podkreślał też wagę wolności mediów oraz konieczność dotrzymywania umów handlowych i gospodarczych.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, nad publikacją kolejnego apelu w tej sprawie pracują kongresmeni z obydwu partii. - Oczywiście to obserwujemy i będziemy działać. Chcemy, żeby polski rząd wiedział, że to uważnie śledzimy - powiedziało PAP źródło w Kongresie. W przeszłości listy krytykujące ustawę wysłali parlamentarzyści, zarówno członkowie Senatu, jak i Izby Reprezentantów.

RadioZET.pl/PAP (O. Górzyński)