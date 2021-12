"Może zagrażać wolności mediów w Polsce". Bruksela reaguje ws. lex TVN

Ustawa medialna może skutkować wymuszoną zmianą struktury właścicielskiej spółek medialnych i poważnie zagraża wolności i pluralizmowi mediów w Polsce. Może to doprowadzić do ograniczenia wolności mediów w Polsce - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. To reakcja KE na uchwalenie przez Sejm lex TVN.