Liderzy UE zapowiadają kolejne rozmowy w sprawie budżetu

"W lipcu zgodziliśmy się jednomyślnie ws. wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy i musimy się w tej sprawie zjednoczyć. Ten pakiet finansowy jest kluczowy, by zapewnić ożywienie gospodarcze. Musimy go wdrożyć tak szybko jak to możliwe" - powiedział na konferencji prasowej Michel.

Temat ten w trakcie wideokonferencji szefów państw i rządów zajął około 15 minut. Poza kanclerz sprawujących prezydencję Niemiec Angelą Merkel wypowiedzieli się w tej kwestii szefowie rządów Węgier, Polski i Słowenii - Viktor Orban, Mateusz Morawiecki i Janez Jansza.

Budżet UE: Groźba polskiego i węgierskiego weta

Premierzy Polski i Węgier zgłosili wcześniej zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością, nie dając tym samym zielonego światła na przypieczętowanie pakietu finansowego o wartości 1,8 bln euro. Słowenia wspiera Warszawę i Budapeszt, choć sama nie zgłosiła sprzeciwu.

Premier Słowenii Janez Jansza apelował jednak we wtorek o przestrzeganie ustaleń szczytu z lipca. Zaznaczył wtedy, że "zastosowanie pozatraktatowego instrumentu będzie oznaczało, że o tym, czy praworządność jest przestrzegana, będzie decydowała większość w Radzie Europejskiej, czyli większość polityczna, a to oznacza koniec Unii Europejskiej".

Charles Michel: Będziemy kontynuować rozmowy

"Zdecydowana większość krajów członkowskich zgadza się na kompromis dotyczący mechanizmu warunkowości, ale są takie, które nie dają wsparcia. Będziemy kontynuować rozmowy, aby znaleźć rozwiązania, które będą do zaakceptowania dla wszystkich" - zapowiedział Michel.

Jak przekonywał, "magia UE" polega na tym, że udaje się znajdować z sukcesem rozwiązanie, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Podkreślał, że nikt nie bagatelizuje wagi sytuacji dlatego w najbliższych dniach będą się toczyły intensywne prace, by przezwyciężyć różnice.

"To kluczowe dla ludzi wszędzie w Europie, to kluczowe dla przedsiębiorstw wielkich, średnich i małych, aby pokazać, że jesteśmy w stanie wesprzeć bardzo mocny pakiet odbudowy. Mamy jasną wizję, co powinniśmy zrobić w przyszłości. Powinniśmy wzmocnić nasze ambicje klimatyczne, rozbudować naszą agendę cyfrową. Potrzebujemy środków finansowych. Kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję i teraz musimy ją wdrożyć"- oświadczył Michel.

von der Leyen: Sytuacja jest bardzo poważna

Również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła, że obecna sytuacja jest bardzo poważna i ludzie i przedsiębiorstwa z niecierpliwością czekają na fundusze. Jak przekonywała, że dla niej równie ważne dla przyszłości Unii Europejskiej jest przyjęcie budżetu UE, jak i stanie na straży praworządności.

Jej zdaniem kompromis z lipcowego szczytu składa się z trzech elementów: budżetu na lata 2021-2027, funduszu odbudowy oraz mechanizmu praworządności. "Potrzebujemy całego pakietu. Został on uzgodniony między Radą a Parlamentem Europejskim. Teraz ważne jest, byśmy poszli do przodu. KE wspiera to porozumienie wypracowane w trylogu" - oświadczyła.

Poinformowała, że kierowana przez nią instytucja pracuje z prezydencją, aby znaleźć rozwiązanie. "Wszyscy wiemy, że miliony europejskich firm, obywateli czekają na odpowiedź w środku tego bezprecedensowego kryzysu" - powiedziała. Dodała, że siłą UE zawsze było przezwyciężanie trudności poprzez zaangażowanie się wszystkich. "Będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć porozumienie" - wskazała.

Radiozet.pl/PAP