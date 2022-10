Liz Truss ogłosiła podczas czwartkowego briefingu prasowego przed siedzibą na Downing Street, że rezygnuje z funkcji premier Wielkiej Brytanii.

Liz Truss rezygnuje z funkcji premier Wielkiej Brytanii

Polityczka, która jeszcze w środę zapewniała, że nie zamierza rezygnować, zmieniła zdanie po spotkaniu z przewodniczącym Partii Konserwatywnej Jackiem Berrym, Grahamem Bradym, szefem Komitetu 1922 skupiającym posłów, którzy nie pełnią stanowisk rządowych, oraz swoją zastępczynią Therese Coffey.

- Uznaję, że w obecnej sytuacji nie mogę zrealizować mandatu, na podstawie którego zostałam wybrana przez Partię Konserwatywną - oświadczyła Truss

Dotychczasowa szefowa rządu zajmowała to stanowisko od zaledwie 45 dni, a więc najkrócej w historii kraju. Premierem pozostanie do czasu wyboru następcy, którym ma zostać wyłoniony do końca przyszłego tygodnia.Nie wiadomo, kto nim zostanie - wśród kandydatów wymienia się m.in. Rishiego Sunaka, z którym Truss wygrała w sierpniu wybory na przewodniczącego Partii Konserwatywnej.

Wielka Brytania. Będą wcześniejsze wybory?

Szef Partii Pracy oraz lider opozycji Keir Starmer domaga się ogłoszenie przedterminowych wyborów do parlamentu (planowo mają odbyć się w 2024 roku). Przypomnijmy, że ostatnie sondaże dają Torysom ok. 20 proc., a Laburzystom nawet 56 proc.

Partia Konserwatywna pokazała, że nie ma już mandatu do rządzenia. [...] Nie mają mandatu, by poddać kraj kolejnemu eksperymentowi; Wielka Brytania nie jest ich osobistym lennem, którym mogą zarządzać jak chcą Keir Starmer. lider Partii Pracy

- Brytyjskie społeczeństwo zasługuje na należyty głos w sprawie przyszłości kraju; musi mieć szansę porównania chaosu torysów z planami Partii Pracy na uporządkowanie ich bałaganu, rozwijanie gospodarki z korzyścią dla ludzi pracy i odbudowanie kraju ku sprawiedliwszej, bardziej zielonej przyszłości. Musimy mieć szansę na nowy początek. Potrzebujemy wyborów powszechnych - teraz - oświadczył.

RadioZET.pl/PAP