Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego w środę dyskutowano o inicjatywie Minority Safepack. Jej celem jest chronienie prawa m.in. mniejszości językowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podczas debaty głos zabrał europoseł Wiosny Roberta Biedronia Łukasz Kohut.

Europoseł Wiosny Łukasz Kohut przemówił po śląsku w PE

Łukasz Kohut, europoseł Wiosny Roberta Biedronia, przemawiał w języku polskim, w pewnym momencie przeszedł jednak na język śląski. - "Zjednoczona w różnorodności" to motto Unii Europejskiej. To piękna idea. Składa się na nią wiele elementów, a jednym z nich jest szacunek i wsparcie dla podmiotowości etnicznej, językowej i kulturowej. Inicjatywa Minority Safepack pomoże wprowadzić ją w życie. I objąć ochroną również te społeczności, które z różnych powodów - również politycznych - nie posiadają formalnego uznania ze strony państw członkowskich - zaczął Kohut. Jak dodał, "to przypadek jego śląskiej narodowości i jego pierwszego języka - śląskiego".

Europoseł podszedł do sprawy empirycznie i na mównicy w PE zaprezentował gwarę śląską. - I stoja tukej, chocioż we Warszawie godajom, że Ślonzoków i Ślonzoczek niy ma, że niy ma prawa być ślonskij godki, że niy ma ślonskij nacyje. A to niy ma gańba być ze myńszości. To niy ma ganba godać po ślonsku. Je prawie na opach - mówił europoseł, wprawiając w osłupienie europosłów i tłumacza.

- Przepraszam, tłumaczenie zawiodło. Czy może pan powtórzyć? - zwrócił się do Kohuta przewodniczący, sądząc, że chodzi o problemy techniczne. Polityk powtórzył i dopiero po chwili przeszedł na język polski.

Dopiero po wystąpieniu Kohuta prowadzący obrady wyjaśnił zebranym w PE europosłom, że polski polityk nie używał "oficjalnego języka UE", dlatego tłumaczenie symultaniczne na język angielski było niedostępne. Podkreślił jednak, że rozumie użycie gwary śląskiej w dyskusji na temat mniejszości. Nagranie, udostępnione na wielu profilach w sieci, jest już hitem internetu.

