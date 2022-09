Łukaszenka grzmi o broni jądrowej i Polsce. "Będziemy się bronić na wszystkie sposoby"

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że powróci do rozmów o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium jego kraju, jeśli zaistnieją konkretne okoliczności. Wymieniając powody, które skłoniłyby go do takiego posunięcia, wspomniał o Polsce.