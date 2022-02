Łukaszenka spotka się z Putinem. Rosja wycofa z Białorusi żołnierzy i sprzęt wojskowy?

Alaksandr Łukaszenka uda się 18 lutego do Moskwy i spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – poinformowała służba prasowa białoruskiego przywódcy. W poniedziałek Łukaszenka zapowiedział, że razem z rosyjskim prezydentem podejmie decyzję ws. wycofania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które przybyły na Białoruś, by wziąć udział we wspólnych manewrach wojskowych.