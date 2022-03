Do sieci trafiło nagranie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Widać na nim Alaksandra Łukaszenkę przemawiającego na tle mapy. Zdaniem ekspertów mapa ma przypominać plan inwazji na Ukrainę.

Przedstawiciel amerykańskiego wywiadu przekazał w poniedziałek agencji Associated Press, że białoruskie wojska najprawdopodobniej dołączą do rosyjskich sił dokonujących inwazji na Ukrainę. Miałoby to zależeć od efektów rosyjsko-ukraińskich rozmów, które w poniedziałek odbyły się nad rzeką Prypeć w pobliżu granicy białorusko-ukraińskiej.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka - jak podał Reuters - dzień później zdementował te informacje, zapewniając, że jego kraj nie zamierza przyłączyć się do rosyjskiej operacji militarnej. Zaprzeczył także słowom władz w Kijowie, iż wojska rosyjskie atakują Ukrainę również z terytorium Białorusi.

Łukaszenka ujawnił plany inwazji na Ukrainę? W sieci wideo z mapą

Po sieci krąży jednak nagranie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi, które może przeczyć słowom białoruskiego przywódcy. Przedstawia ono wystąpienie Łukaszenki, który trzymając w ręce wskaźnik przemawia na tle wielkiej mapy, na której widać m.in. Ukrainę.

Wydaje się, że może to być mapa inwazji na naszych wschodnich sąsiadów. Zwrócił na to m.in. uwagę białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan:

„Podczas dzisiejszego spotkania Rady Bezpieczeństwa, Łukaszenka pokazał coś, co zdaje się być mapą inwazji. Są na niej zaznaczone ukraińskie ośrodki wojskowe zniszczone przez pociski wystrzelone z terenu Białorusi, kierunki ataku. Co więcej Ukraina została na niej podzielona na cztery obszary” - napisał na Twitterze.

W trakcie swojego wystąpienia Łukaszenka miał też stwierdzić, że atak na Ukrainę został zaplanowany z "chirurgiczną precyzją", a także powielać kłamstwa o braku ofiar wśród ludności cywilnej.

