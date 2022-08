MSZ Rosji ogłasza "koniec ery". “To nieodwołalne. Pozbądźmy się złudzeń”

Wojna w Ukrainie rozpętana przez Rosję wywołała gwałtowne zmiany w stosunkach międzynarodowych. W wyniku wprowadzonych sankcji Rosja została odizolowana od Zachodu, Szwecja i Finlandia zrezygnowały z neutralności i ubiegają się o członkostwo w NATO, a sam Sojusz na czerwcowym szczycie w Madrycie postanowił zwiększyć siły szybkiego reagowania siedmiokrotnie - do 300 tys. żołnierzy.

Aleksiej Drobinin, dyrektor Departamentu Planowania Polityki Zagranicznej Rosji, w artykule, który ukazał się w oficjalnym portalu rosyjskiego MSZ, stwierdził, że “era konstruktywnych stosunków Rosji z krajami Zachodu minęła bezpowrotnie, niezależnie od wyniku operacji specjalnej w Ukrainie (określenie rosyjskiej inwazji używane przez kremlowską propagandę - przyp. red.).

Drobinin: koniec 30-letniej ery konstruktywnych stosunków Rosji z Zachodem

“Niezależnie od czasu trwania i wyniku Specjalnej Operacji Wojskowej Rosji w Ukrainie, już teraz można stwierdzić, że trzydziestoletnia era generalnie konstruktywnej, choć niepozbawionej problemów współpracy z Zachodem nieodwołalnie się skończyła” – stwierdził Drobinin.

Według rosyjskiego dyplomaty obecna sytuacja stwarza “niepowtarzalną okazję do ostatecznego pozbycia się złudzeń” ws. możliwości utrzymywania przyjaznych relacji Rosji z Zachodem. Drobnin uważa, że taka wizja, "propagowana od czasu do czasu przez zachodnich kolegów po 1992 roku”, nie jest już możliwa do zrealizowania. “Widać, że nie będzie powrotu do sytuacji przed 24 lutego w stosunkach z krajami Ameryki Północnej i Europy” - dodał dyplomata.

RadioZET.pl/TASS