Macron rozmawiał z Putinem. Francuski prezydent przedstawił żądania

Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem zażądał m.in. wstrzymania ostrzałów i ataków na ludność cywilną w Ukrainie. Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Rosji miał wyrazić "chęć zobowiązania się do tych punktów".

Emmanuel Macron zwrócił się do rosyjskiego przywódcy z żądaniem powstrzymania ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie oraz zabezpieczenie głównych dróg, w szczególności dróg na południe od Kijowa. "Prezydent Putin potwierdził chęć zobowiązania się do tych trzech punktów".

Macron powtórzył również żądanie społeczności międzynarodowej, aby powstrzymać rosyjską ofensywę na Ukrainę i potwierdził potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni – przekazał Pałac Elizejski. Putin nie odniósł się jednak do tego.

Macron przedstawił Putinowi żądania

Z oświadczenia Kremla wynika, że prezydent Rosji oznajmił, że wstępnymi warunkami zakończenia inwazji na Ukrainę jest uznanie Krymu jako terytorium rosyjskie. Powtórzył też żądania ze swojego kłamliwego przemówienia, którym uzasadniał "operację wojskową" w Ukrainie, o "denazyfikacja" rządu ukraińskiego i "statusie neutralnym" Kijowa.

Macron wezwał także do „poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony ludności cywilnej oraz dostarczania pomocy, zgodnie z rezolucją wniesioną przez Francję do Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Jest to druga rozmowa prezydentów od 24 lutego i inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydenci rozmawiali już w czwartek, przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli.

RadioZET.pl/AFP/Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)/oprac. AK