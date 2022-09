Francuska telewizja wyemitowała film dokumentalny, który pokazuje, co działo się w Pałacu Elizejskim - rezydencji prezydenta Francji - 24 lutego, czyli w dniu inwazji Rosji na Ukrainę.

Rozmowa Macrona z Zełenskim. Wyciekło poruszające nagranie

Najważniejszym fragmentem tego filmu wydaje się rozmowa między Emmanuelem Macronem a Wołodymyrem Zełenskim, w której francuski prezydent usłyszał od swojego ukraińskiego odpowiednika, co tak naprawdę dzieje się na wschodzie Europy.

Macron: Czy to oznacza, że wysłali siły specjalne wszędzie w Kijowie? – pytał Macron.

Zełenski: Wszędzie. W Kijowie, w Odessie i z Białorusi. Tak więc walczymy wszędzie na naszym terytorium. Wszędzie są wojska

M: To wojna totalna

Z: Tak, wojna totalna – potwierdził prezydent Ukrainy.

M: Ok, ok – powtarzał prezydent Francji.

Macron wydaje się być bardzo poruszony tym, co powiedział mu Zełenski. Kamera uchwyciła moment, w którym francuski przywódca odkłada swoje notatki i ze splecionymi na twarzy dłońmi patrzy przed siebie. Nie jest w stanie wydusić z siebie słowa.

- Myślę więc, Emmanuelu, że bardzo ważne jest, byś rozmawiał z Putinem i bardzo ważne, by zawiązać koalicję antywojenną. [...] Jesteśmy pewni, że europejscy przywódcy oraz Biden [prezydent USA Joe - red.] mogą się połączyć i zadzwonić do niego [Putina - red.] i powiedzieć "stop". On przestanie. On cię wysłucha - przekonuje prezydent Ukrainy.

"Dokument jest niesamowity. Zabiera cię za kulisy"

Film udostępniła na Twitterze amerykańska dziennikarska i korespondentka radia NPR Eleanor Beardsley. "Macron rozmawia z Zełenskim w dniu inwazji. To początek transformacji Zełenskiego z łagodnie usposobionego prezydenta w wodza wojennego" - napisała.

"Ten dokument jest niesamowity, ponieważ naprawdę zabiera cię za kulisy, tak jakbyś tam był. Rozmowy i rzeczy, w których zwykle nie uczestniczymy" - dodała Beardsley.

Wideo wydaje się wskazywać na jeszcze inną kwestię. Zełenski prosi Macrona o to, by porozmawiał z Władimirem Putinem. Przynajmniej na początku wojny miał on więc legitymację ukraińskiego lidera do negocjacji z dyktatorem z Kremla.

RadioZET.pl/Twitter/wp.pl