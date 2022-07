Miedwiediew grozi światu zagładą nuklearną. "Zagrożenie dla istnienia ludzkości"

Pomysł, by ukarać kraj, który ma największy arsenał nuklearny, jest absurdalny sam w sobie. [...] To potencjalnie stwarza zagrożenie dla istnienia ludzkości - stwierdził Dmitrij Miedwiediew. Zagroził w ten sposób wykorzystaniem przez Rosję broni atomowej w przypadku, gdyby jego kraj został przez Międzynarodowy Trybunał Karny ukarany za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Dmitrij Miedwiediew "nurkuje" w coraz głębszych oparach absurdu. Były prezydent Rosji - a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa - od początku wojny w Ukrainie śrubuje rekord najbardziej kontrowersyjnych i szokujących wypowiedzi spośród członków rosyjskich władz.

Przekonywał już wcześniej m.in., że Polska planuje rozbiór Ukrainy i przywłaszczenie sobie jej zachodniego terytorium. Innym razem groził NATO "wypowiedzeniem wojny" i sugerował, że Unia Europejska może zniknąć, zanim nasi zachodni sąsiedni zostaną jej członkami.

Miedwiediew grozi użyciem broni nuklearnej. "Zagrożenie dla istnienia ludzkości"

Zwykle korzysta w tym celu z mediów społecznościowych. Także i tym razem wypowiedział się na swoim profilu na Telegramie. Miedwiediew zagroził bowiem, że jeśli Rosja zostanie w jakikolwiek sposób ukarana przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne, to Kreml w odpowiedzi może użyć broni atomowej.

"Pomysł, by ukarać kraj, który ma największy arsenał nuklearny, jest absurdalny sam w sobie. [...] To potencjalnie stwarza zagrożenie dla istnienia ludzkości" - napisał rosyjski polityk. Ocenił też, że każdy, kto uważa, że Rosja powinna być przedmiotem zainteresowania "międzynarodowych trybunałów", to "śmiałek lub idiota".

Jego zdaniem hipokryzją wykazują się np. Stany Zjednoczone, które chcą ukarania Rosji, a same "sieją na całym świecie chaos i spustoszenie pod płaszczykiem prawdziwej demokracji. [...] Cała amerykańska historia, od czasów podboju Indian, jest krwawą wojną, która prowadzi do zagłady" - stwierdził Miedwiediew.

"Potrafią brutalnie i prymitywnie narzucać swoją wolę, używając pieniędzy, pozbawionych kręgosłupa wasali, dla przyzwoitości zwanych «sojusznikami» oraz broni najwyższej jakości" - dodał.

RadioZET.pl/Telegram